«التجاري الدولي» يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الخدمات المصرفية في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - وام

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يشارك البنك التجاري الدولي في معرض جيتكس جلوبال 2023 للكشف عن رؤيته لـ«الـخدمات المصرفية في المستقبل»، والهادفة لإحداث نقلة نوعية في عالم الخدمات المصرفية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والاقتصاد الرقمي.

يمثل جناح البنك التجاري الدولي في معرض جيتكس جلوبال تجمعاً لأحدث التقنيات العالمية التي تهدف بالأساس إلى دمجها في عالم الخدمات المصرفية بغرض تعزيز تجربة خدمة العملاء، وذلك من خلال عدة نماذج تحاكي ما ستؤول إليه هذه الصناعة، وكل ذلك في بيئة ثلاثية الأبعاد بالكامل.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «لطالما وضع البنك التجاري الدولي معايير رائدة في استكشاف الابتكار التكنولوجي.. نحن أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأ موقعه الافتراضي في عالم الميتافيرس والأول في العالم الذي يقوم بإجراء مقابلات مع المواهب الشابة وتوظيفهم من خلال هذه المنصة المبتكرة.. نهدف هذا العام إلى مواصلة ريادتنا، حيث نكشف النقاب عن تصورنا لعالم «الخدمات المصرفية في المستقبل» خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.. نحن ملتزمون بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد الرقمي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

ويكشف البنك التجاري الدولي من خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2023 عن العديد من التقنيات التي تستخدم لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، حيث سيكون البنك أول بنك على مستوى العالم يقوم بتجربة تقنية التصوير المجسم المكاني «أفتار» والتي ستدعم مع صور ثلاثية الأبعاد استخدام تشات جي بي تي Chat GPT في المحادثة، وهي بالتعاون مع شركة Tekle الحاصلة على براءة الاختراع لهذه التقنية.

ويستعرض البنك خلال «جيتكس» مجسمات افتراضية رقمية «أفتار» مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نموذج مستقبلي لفهم استفسارات العملاء والرد عليها بطريقة طبيعية وجذابة.

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