شراكة بين مايكروسوفـت وماجد الفطيم لتعزيز عمليات التحول الرقمي في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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وسعت شركة مايكروسوفت اليوم نطاق تعاونها طويل الأمد مع شركة ماجد الفطيم من خلال اتفاقية استراتيجية جديدة من شأنها تعزيز العمليات التي تقوم بها شركة ماجد الفطيم في قطاعات التجزئة والعقارات والترفيه، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.

وستشهد الاتفاقية تعاون المؤسستين معًا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية بالاستفادة من نقاط قوتهما لتعزيز الابتكار وتسخير البيانات وبناء القدرات، كما سيشهد التعاون بينهما العمل معًا على قيادة التحول الرقمي من خلال مركز الابتكار الموجه، والذي سيشرف على إدارته فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلتا المؤسستين. وستكون مهمة مركز الابتكار هذا أن يعمل على تطوير التطبيقات المتقدمة التي تعزز الأتمتة وتحسين تجارب العملاء وحلول مراكز التسوق الذكية. وسوف يتم تشغيل هذه التطبيقات من خلال خدمة تحليل بيانات مايكروسوفت أزور وقدرات الذكاء الاصطناعي، وهو أمر من شأنه أن يساعد شركة ماجد الفطيم على فهم عملائها بشكل أفضل، وتحسين عملياتها، وتقديم تجربة تسوق تتسم بالسلاسة والخصوصية والتميز.

يقول نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت بالإمارات: «نشعر بالفخر لأننا كنا شريكًا رئيسيًا في رحلة التحول الرقمي لشركة ماجد الفطيم على مدار سنوات عدة». «وسوف تعمل شراكتنا على تسريع وتيرة هذه الرحلة بشكل أكبر، وتمكين موظفي ماجد الفطيم من مواجهة التحديات الجديدة، وتقديم تجارب جديدة ومبتكرة للعملاء، ورفع كفاءة العمل. ونحن على ثقة من أن هذا العمل سيساعد على استكشاف آفاق جديدة لقطاع التجزئة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

كما ستشهد الاتفاقية عمل المؤسستين معًا على تطوير استراتيجية بيانات تتماشى مع أهداف ماجد الفطيم لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وجعل عملية صناعة القرار تسير بشكل أفقي في كل الوظائف والشركات العاملة.

وقد صرح محمد طلبة، النائب الأول لرئيس شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، في حديث له: «نحن متحمسون للشروع في المرحلة التالية من شراكتنا مع مايكروسوفت. هذا التحالف سيسهم في تعزيز قدراتنا الرقمية، وكذلك في استكشاف ودخول أسواق جديدة بشكل مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». «إن هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بالابتكار وإيماننا بأن التقنيات المتقدمة هي مفتاح لتحقيق التطور والتقدم في المستقبل. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة مايكروسوفت من أجل إنشاء طرق جديدة ومبتكرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا وشركائنا».

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان بشكل مشترك على تطوير خرائط طريق شاملة ومتكاملة للمنتجات وتقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة والتعاون وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسية مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي والخبرة العملية وغيرها.

ولدعم جهود شركة ماجد الفطيم في الحد من بصمتها الكربونية، ستعمل مايكروسوفت على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة. وتماشيًا مع رسالة مايكروسوفت التي تتمثل في إعداد المهنيين المعاصرين لتلبية احتياجات القوى العاملة في المستقبل، ستشهد الشراكة أيضًا قيام الجانبين بإعداد برامج تدريب مشتركة وتقديم دورات عبر الإنترنت ومنح شهادات لتحسين مهارات الموظفين في مجالات معينة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات.

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