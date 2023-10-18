خالد مرشد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات: «اتصالات من &e» تحقق أعلى سرعة تنزيل للجيل الخامس عالمياً في جيتكس 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e»، أن المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023 فرصة لبناء علاقات استراتيجية، والتفاعل مع العملاء والشركاء، وتعزيز مكانة «اتصالات من &e» بين رواد الابتكار التقني عالمياً.

وأضاف بأن المشاركة تجدد التزام اتصالات من &e بتوفير أفضل الخدمات والحلول لعملائها، بما يواكب عصر التطور التكنولوجي ويفوق تطلعات العملاء، لافتاً إلى تبني أحدث التقنيات لإطلاق أول متجر ذاتي بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عالميَا، وتحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس عالميًا، وإلى إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلّة تجاريًا لمستخدمي الهواتف المتحركة للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وأشار إلى إعلانهم خلال جيتكس 2023 عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة تجاريًا لمستخدمي الهواتف المتحركة للمرة الأولى في دولة الإمارات، في إنجاز جديد يأتي عقب الإطلاق الناجح لخدمة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية عام 2023.

وبموجب هذه الخطوة، تنتقل اتصالات من &e إلى مستوى متقدم من استخدامات الجيل الخامس إذ تعتمد التقنية الجديدة شبكة مستقلة للجيل الخامس 5G، عوضاً عن الوصول الراديوي للجيل الخامس عبر شبكة الجيل الرابع المتقدمة 4G LTE.

وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بتجارب الأفراد عبر سرعات اتصال فائقة وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة إلى جانب رفع مستوى وجودة الاتصال الصوتي والمرئي عبر الشبكة إلى مستويات متقدمة مشيرا إلى إطلاق خدمة المساعد الافتراضي الشخصي بتقنية (Azure OpenAI) للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مايكروسوفت خلال جيتكس.

موضحاً بأن المساعد الافتراضي الجديد يوفر إمكانات غير محدودة تتسم بالكفاءة وتشمل الإجابة عن الاستفسارات، وجدولة المواعيد، والتحكم بالأجهزة الذكية في المنزل وغيرها.

وقال: تم توفير عروض لتقنية 5G RedCap لزوار الجناح بالتعاون مع هواوي، وهي التقنية التي تدعم رقمنة الخدمات والأعمال عبر العديد من حالات الاستخدام عبر نقل البيانات بسعة أكبر وبزمن استجابة منخفض إلى جانب تحسين كفاءة بطاريات الأجهزة.

موضحا بأن الجناح يشمل عرضاً لواحدة من استخدامات هذه التقنية يشمل هولوجرام ثلاثي الأبعاد يوضح مدى أهمية هذه التقنية في قطاع الإعلام وأضاف: «نقدم لزوّار جيتكس 2023 الفرصة لإلقاء نظرة على جهود في «اتصالات من &e» فيما يخص الاستدامة في البنية التحتية والشبكات، عبر عرض تقني حول تقنية تبريد خوادم الإنترنت في مراكز البيانات باستخدام سوائل التبريد وبالتعاون مع Iceotope» .

مشيراً إلى أن هذه التقنية تسهم بخفض استهلاك الطاقة لغاية 40% في مراكز البيانات، بما يتماشى مع التزام الشركة بتحقيق الحياد المناخي في عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التقنية المبتكرة في إطالة العمر الافتراضي للخوادم وخفض تكاليف الصيانة ضمن مراكز البيانات لغاية 30%.

وأشار إلى عرض الجناح تجارب نوعية وفريدة للزوار كتجربة «العين المجردة ثلاثية الأبعاد»، والتي يقدم من خلالها تجربة وسائط جديدة بالكامل باستخدام أجهزة ومستشعرات تخلق تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

بالإضافة إلى عرض مدى دعم الشبكات الحديثة لحلولَ الوسائط المتعددة للواقع الممتد في الوقت الفعلي (RXRM)، والتي تدعم التقاط المقاطع المصورة البانورامية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عرض أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بالاتصالات الصناعية والتطبيقات التجارية.

وأعرب عن الفخر في «اتصالات من &e» بسجل حافل في تبني التكنولوجيا الجديدة والأكثر تطوراً، خاصة تلك القادرة على تحقيق القيمة المضافة، وتقدِّيم تحسينً ملموس في تجربة المستخدم، وكنا من أوائل المشغلين على مستوى العالم الذين اعتمدوا تقنية الجيل الخامس (5G).

وأضاف: «نعتز بمساهمة اتصالات من &e في تحقيق نسبة 99.85 % من الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في الدولة التي حافظت على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH) منذ عام 2016، بحسب التقارير الصادرة عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل».

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