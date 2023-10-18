إطلاق برنامج «دييل آي كيو» المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الشركات في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة دييل، المنصة المتكاملة لإدارة عمليات الموارد البشرية للفرق العالمية، عن إطلاق برنامجها الجديد المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي «دييل آي كيو» (Deel IQ)، وذلك بالتزامن مع النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس غلوبال، المعرض التكنولوجي الأضخم في العالم. يوفر هذا البرنامج للشركات من جميع الأحجام والقطاعات، إمكانية الوصول إلى معلومات وتحليلات بيانات موثوقة في مجال الموارد البشرية العالمية بكل كفاءة وسهولة.

يعتمد برنامج «دييل آي كيو» على تقنيات الذكاء الصناعي «تشات جي بي تي» من أوبن إيه آي، لتعزيز الوصول إلى قاعدة بيانات عالمية خاصة بشركة دييل، يُشرف عليها فريق مكون من 200 شخص من خبراء ومحامي الشركة في مجال الموارد البشرية، حيث تمنح هذه البيانات الشركات والمؤسسات القدرة على الوصول إلى مصدر واحد من معلومات الامتثال والممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، ما يعزز من كفاءتها وخبرتها في هذا المجال.

فضلاً عن ذلك، يدعم البرنامج قدرة الشركات في الحصول على معلومات موثوقة حول أفضل الممارسات والقوانين المحلية المتبعة في أكثر من 150 دولة حول العالم، ويُمكّنها من الاستفادة من قاعدة معلومات شركة دييل، ما يضمن الامتثال التنظيمي لجميع موظفيها، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من «دييل آي كيو»، للحصول على نقاط بيانات سريعة وقابلة للتنفيذ حول بياناتها الداخلية، مثل إجمالي التكاليف المتعلقة بالموظفين أو عدد الموظفين في تخصصات ومجالات معينة. وبالاعتماد على قاعدة بيانات شركة دييل الضخمة في مجال الموارد البشرية، يمكن للشركات إنشاء تقارير فورية للحصول على رؤى وتحليلات قيمة حول فرقها، دون الحاجة إلى الاعتماد على عمليات إعداد التقارير اليدوية المستندة إلى جداول البيانات التقليدية.

وبمناسبة إطلاق البرنامج الجديد، قال طارق سلام رئيس الإدارة في شركة دييل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن برنامج «دييل آي كيو»، يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة في مجال الموارد البشرية العالمية بسهولة وكفاءة أكثر، كما يُمكّنها من الحصول على تحليلات فورية لبيانات القوى العاملة الخاصة بها، بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتابع سلام بالقول: «توفر دييل للشركات حول العالم مجموعة شاملة من الأدوات والتحليلات التي تساعدها على الوصول إلى المواهب، وتوسيع نطاق أعمالها في بلدان أخرى». وأضاف: «إن برنامجنا الجديد «دييل آي كيو» يساعد الشركات على تقليل الأخطاء واتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتوظيف العالمي وإدارة الموظفين».

بدوره، أضاف شانون كاراكا المدير الإقليمي، ورئيس الإدارة لدي دييل في أستراليا ونيوزيلندا: «إن برنامجنا يقدم للشركات جميع المعلومات الموثوقة والتحليلات القوية التي تحتاجها، ما يُمكّنها من اتخاذ قرارات توظيف مناسبة بناءً على معلومات كافية ودقيقة».

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج «دييل آي كيو»، يوفر تحليلات ورؤى حول بيانات العقود والفواتير بطريقة آمنة، من خلال توفير طبقات متعددة من الحماية. ويقتصر الوصول إلى كل من الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات حصرياً، عن طريق السحابة الافتراضية الخاصة بشركة دييل، ما يوفر مستوى عالياً من الحماية، ويضمن عدم مشاركة البيانات بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يتم حماية البيانات بواسطة التحكم في الوصول، ما يضمن أن الوصول إلى البيانات يقتصر حصرياً على المستخدمين المصرحين بالدخول إلى تلك البيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز