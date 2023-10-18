«أڤيڤا» تحصل على تقدير كفاءة الطاقة من «أمازون ويب سيرفسز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أڤيڤا» العالمية في البرمجيات الصناعية، عن تحقيقها للقب كفاءة الطاقة من «أمازون ويب سيرفسز AWS»، والذي يعد تقديراً لخبرات الشركة في مساعدة العملاء على الاستفادة من التقنيات السحابية، التي توفرها «أمازون ويب سيرفسز» في تحول الأنظمة الصناعية المعقدة، وتسريع الانتقال نحو مستقبل مستدام للطاقة.

وتعتبر «أڤيڤا» واحدة من سبع شركات فقط تحمل هذا اللقب للطاقات الجديدة، من بين أكثر من 7,000 شريك مسجل لأمازون ويب سيرفسز.

وقال بري ديلون، النائب الأول للرئيس لشؤون الشركات وتطوير الأعمال لدى «أڤيڤا»: «تعمل أڤيڤا وأمازون ويب سيرفسز معاً من أجل تمكين التحول في القطاع الصناعي، عبر تقديم حلول البرمجيات المبتكرة والمتميزة، التي تسرع انتقال الطاقة، ويشير الحصول على مكانة كفاءة الطاقة من «أمازون ويب سيرفسز» إلى أهمية الدمج بين المرونة والابتكار والنطاق الواسع من الخدمات، إلى جانب مجموعة «أڤيڤا» المتنوعة من حلول البرمجيات الصناعية، في تمكين المؤسسات من تحقيق مزيد من الترابط والمرونة والقدرة على الصمود في طريقها نحو مستقبل الانبعاثات الكربونية المنخفضة».

ويمثل الحصول على لقب كفاءة الطاقة من «أمازون ويب سيرفسز» تأكيداً على نجاح «أڤيڤا» في تطوير الحلول الفعالة في جميع أجزاء سلسلة القيمة– من مرحلة التصميم والبناء، وصولاً إلى عمليات الأصول وتحسين الإنتاج، وحتى حلول الطاقة الجديدة، وللحصول على هذا التصنيف يخضع شركاء «أمازون ويب سيرفسز» لعملية صارمة من التحقق التقني وتدقيق المرجعية لدى العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن أمازون ويب سيرفسز تتيح توفير الحلول المرنة القابلة للتوسع وذات التكلفة المنخفضة للمؤسسات، بدءاً من المشاريع الناشئة وحتى الشركات العالمية الكبرى، ولدعم دمج وتنفيذ تلك الحلول بسلاسة طورت أمازون ويب سيرفسز برنامجها للكفاءة، والذي يساعد العملاء في التعرف إلى أفضل الشركاء ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة العميقة في المجال.

ويمكن للأدوات الرقمية المتاحة اليوم أن تسهم بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي نسبة تخفيض انبعاث غازات الدفيئة اللازمة، للوصول إلى مستهدفات الانبعاث الصفري في العام 2050، والتي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لقطاعات الطاقة والمعادن والنقل،

وتقدم «أڤيڤا» حلولها من البرمجيات الصناعية، التي تساعد المؤسسات في مختلف القطاعات في إدارة الطلب على الطاقة وتحسين العمليات التشغيلية المؤسسية وتتبع وقياس الانبعاثات، أما في جانب العرض، فتدعم حلول «أڤيڤا» التوسع في كامل نظام الطاقة، وتمكن الرواد في تخفيض انبعاثات الكربون من تخفيض تكلفة التقنيات في مرحلة النماذج التجريبية والعرض، ومنها الهيدروجين النظيف أو احتجاز الكربون على نطاق واسع.

واستطاع عملاء الشركة مثل Veolia Water، وهي شركة رائدة عالمياً في مرافق وأنظمة معالجة الماء ومياه الصرف الصحي للعملاء في قطاع الصناعة والجهات الحكومية، تحقيق تحسن قدره 20 في المائة في مرونة تقنية المعلومات وإتاحة الموارد لاستخدامات أكثر دقة، بفضل حلول «أڤيڤا» الهندسية والبنية السحابية من «أمازون ويب سيرفسز»، كما تمكنت من تخفيض زمن المتابعة من أسبوع كامل إلى 24 ساعة، والفترة اللازمة لتقديم العروض من 24 يوماً إلى 24 ساعة.

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