«سيكلور» تطرح حلولاً لمعالجة أمن البيانات وتحقيق الامتثال في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سيكلور»، المتخصصة في تقديم حلول الأمن التي تركز على البيانات، التزامها الراسخ بمعالجة أمن البيانات وتلبية متطلبات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حلولها الأمنية التي تركز على البيانات، التي عملت على تصميمها لدعم المنظمات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الشركات الرائدة في تحقيق الامتثال وتلبية متطلبات أمن البيانات في المنطقة. وتتطلّع «سيكلور» في هذا الإطار إلى تعزيز الحماية للبيانات الشخصية والأصول الرقمية، مستفيدة من ميزاتها المتنوعة مثل الرؤى حول المخاطر، وتصنيف البيانات، وإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات (EDRM)، وتشفير البريد الإلكتروني.

يمكن للحلول الأمنية المرتكزة على البيانات والتي تقدّمها «سيكلور» أن توفّر حماية من مثل هذه الهجمات وتخفف من تأثير التهديدات الأمنية المستمرة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة داخل المؤسسة وخارجها. كما تتيح للشركات تطبيق سياسات مؤتمتة تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات وتحديد فترات للوصول إليها.

وتتيح الرؤى حول المخاطر لفرق الأمن تقييم المخاطر الحالية والمحتملة في المؤسسة بصورة فورية ودراسة العناصر التي يمكن أن تزيد أو تقلل منها، مثل أنشطة استخراج البيانات، والإجراءات غير المصرح بها، والأساليب والمواقع المستخدمة للوصول إلى الأصول الرقمية الحساسة. كما يعمل نظام «سيكلور» لإدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات على حماية المعلومات الحساسة أيّاً كان الجهاز أو الموقع، بينما توفر قدرتها على تصنيف البيانات شفافية على مستوى المؤسسة، وتجربة سهلة ومبسطة للمستخدم، وتضمن تنفيذ السياسات المؤتمتة، والتصنيف القائم على المستخدمين لإدارة البيانات بشكل أفضل.

قال فيشال غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيكلور»: تدرك المؤسسات في يومنا حجم الخطر المرتبط بالاختراقات التي تشمل بيانات سحابية الحساسة، مما دفعنا إلى تزويد المؤسسات بأدوات تتيح الرؤية والشفافية في البيئات الهجينة وحماية البيانات أثناء انتقالها عبر السحابة، وقواعد البيانات، والتطبيقات، والخدمات، كما وخارج شبكات الشركات. ونحن، في «سيكلور»، على ثقة من أننا سندعم الشركات في معالجة أمن البيانات من خلال حماية وإدارة الأصول الرقمية بطريقة أكثر انسيابية.

ويشير تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2023 الصادر عن شركة آي بي إم (IBM)، أن متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في العام 2023 16.3 شهد زيادة بنسبة 15% في السنوات الثلاث الماضية، ليبلغ 16.3 مليون درهم. كما سجلت الهجمات الإلكترونية العالمية زيادة بنسبة 38% في العام 2022، بينما شهد الشرق الأوسط زيادة بنسبة 77% في أنشطة برامج الفدية في الربع الأول من العام 2023، مما يؤكّد الحاجة إلى استثمارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، التي تكتسب أهمية متزايدة، حيث تمكّن الشركات التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي للأمان من توفير 6.4 ملايين درهم إماراتي كمعدّل متوسط.

وقدم آيزاك رويبال، مدير عمليات التسويق في «سيكلور»، في كلمة ألقاها خلال معرض «جيتكس غلوبال 2023»، معلومات معمّقة حول متطلبات أمن البيانات المتطورة والطرق التي يمكن للمؤسسات اعتمادها لمعالجة أمن البيانات في الإمارات.

وقال رويبال: نحرص في «سيكلور»، على حماية البيانات نفسها، وهو ما يميّزنا عن غالبية منتجات الأمان التي تهتم بحماية الشبكات والأجهزة. فتتيح «سيكلور»، من خلال مستويات التحكم التي تقدّمها، للشركات إمكانية إلغاء أو تعديل الوصول إلى الأصول الرقمية في أي وقت، بغض النظر عن مكان مشاركة البيانات أو تخزينها، إن كان في الموقع أو في السحابة أو مع طرف ثالث. تأتي هذه الحلول، التي توفر تغييرات فورية للوصول إلى التهديدات المحتملة واستخدامها وتسهيل الاستجابة لها في الوقت المناسب، في إطار مهمتنا الأساسية لمكافحة الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات.

وتعمل «سيكلور»، منذ إنشاء مكتبها الإقليمي في دبي في أبريل 2017، على تقديم خدمات أمن البيانات والأصول الرقمية لكبار المتعاملين في الإمارات، بما في ذلك مجلس أبوظبي للاستثمار، ومركز الإحصاء ـ أبوظبي، مصرف قطر الإسلامي، اعتماد القابضة، وسوق دبي المالي، وبنك رأس الخيمة، وحكومة دبي الذكية، وبلدية دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات. كما قدمت الشركة خدمات للعملاء في منطقة الخليج، ومنهم الشركة للاتصالات السعودية، ومصرف قطر الإسلامي، وعمان للبيانات الرقمية، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

وتحرص «سيكلور»، بعد تحقيقها للريادة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، على توسيع بصمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة متميّزة من المشاريع التي تعالج تهديدات أمن البيانات وتعزز حماية البيانات على حد سواء. كما وقعت الشركة اتفاقية مع سكيورتي ماترز Security Matterz، شركة متخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، كشريك قناة لتوسيع شبكة الموزعين في المملكة العربية السعودية والإمارات، بهدف تقديم خدمات الأمن السيبراني المخصصة وحلول إدارة الحقوق الرقمية للمؤسسات للعملاء الرائدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز