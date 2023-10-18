«غرفة عجمان» تطلق «المستشار القانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي» في جيتكس 2023

المصدر: دبي - وام

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة «المستشار القانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك في مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال للتكنولوجيا 2023.

وتشتمل الخدمة على روبوت دردشة قانونية باللغة العربية يعمل مورداً قانونياً شاملاً قادراً على تقديم إجابات وافية عن الاستفسارات القانونية للمستخدمين، معتمداً على قاعدة بيانات ضخمة من القوانين والتشريعات بهدف توفير إجابات دقيقة.

حضر فعاليات الإطلاق في جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس، فاطمة العوضي مديرة إدارة مشروعات التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان، وعائشة النعيمي رئيسة فريق العمل المشارك في فعاليات معرض جيتكس 2023، وفريق عمل غرفة عجمان.

وأكدت فاطمة العوضي، أن إطلاق خدمة المستشار القانوني يواكب جهود الغرفة لتقديم خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز إسهامهم في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن جميع خدمات الغرفة المشاركة هذا العام قائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي باحتسابه قاطرة التطوير الرئيسة للخدمات والمشروعات في مختلف القطاعات ومن أهم التوجهات في استشراف المستقبل وتحقيق الاستباق والريادة.

وأفادت بأن استدامة المشاركة في المعرض التقني العالمي تعزز تواصل غرفة عجمان مع صناع التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع الجهات المشاركة وتوفير قاعدة شركاء محتملين من شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي لأعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.

من جانبها أوضحت عائشة النعيمي رئيسة فريق عمل غرفة عجمان المشارك في فعاليات معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023 رئيسة قسم إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن خدمة «المستشار القانوني» تأتي ضمن سعي الغرفة المتواصل لتحديث قنواتها للتوعية القانونية بهدف تطوير أعمال أعضائها من أصحاب المنشآت وتوفير بيئة عمل مستدامة، كما توفر الخدمة منصة مستدامة للاطلاع على القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae.

وأضافت إن الخدمة تعتمد على «روبوت ذكي» قادر على فهم ومعالجة استفسارات اللغة العربية لضمان التفاعل وسهولة الاستخدام، وتوفير معلومات قانونية دقيقة، إلى جانب تمكن روبوت الدردشة من الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من القوانين الاتحادية والمحلية مستشهداً بمواد القانون ذات الصلة، كما يشتمل روبوت الخدمة على تقنيات التعلم الآلي لتحسين قاعدة معارفه باستمرار والتكيف مع الظروف القانونية المتغيرة بما يضمن بقاءه محدثاً ودقيقاً.

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