"جيتكس جلوبال" في دبي يعلن عن نسخته الجديدة "جيتكس أوروبا 2025" في برلين

المصدر: البيان

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كشف معرض "جيتكس جلوبال" 2023، اليوم عن إطلاق نسخة معرض "جيتكس أوروبا 2025"، وذلك خلال حفل توقيعٍ ومؤتمر صحفي في معرض "جيتكس جلوبال" بنخسته الثالث والأربعين، والذي تجاوز طاقته الاستيعابية هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يستقبل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 6000 عارض وأكثر من 180 ألف مشاركٍ من 180 دولة.

ويأتي الإعلان عن إطلاق نسخته القادمة في القارة الأوروبية ليقود بذلك زخم توسع مجتمع التكنولوجيا العالمي في الأسواق الدولية، كما يعتبر "جيتكس" العلامة التجارية الأوسع تأثيراً بين الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا، وسيقوم الآن بإنشاء ممر دولي يربط مسؤولي التكنولوجيا العالميين بفرص التطوير البحثي والتجاري في الاقتصاد الرقمي الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

سيتولى تنظيم معرض "جيتكس أوروبا" شركة "كون العالمية" - المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية والتابعة لمركز دبي التجاري العالمي - بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

يعتبر "جيتكس أوروبا" ثاني المشاريع الخارجية لعلامة "جيتكس" بعد إطلاقها التاريخي لمعرض "جيتكس أفريقيا" في المغرب في مايو 2023، والذي صنفته مؤسسات مستقلة بأنه أفضل إطلاق لحدث تكنولوجي على مستوى العالم. ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات "جيتكس جلوبال" الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وأفريقيا والآن أوروبا.

وحضر حفل التوقيع الرسمي لإطلاق المعرض بين "كون العالمية" ومركز المعارض في برلين معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ وفرانزيسكا جيفي، نائب عمدة برلين وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والشركات.

و قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "تعتبر برلين شريكاً طبيعياً وتوأماً حقيقياً لدبي. ولا شك أن التوجه نحوها يثبت قدرتنا على نقل أفضل وألمع العقول من المنطقة إلى أوروبا، وإعادتهم في الوقت المناسب إلى دبي. إنه زخم مستمر بدأ مع انطلاق ’جيتكس أفريقيا‘، ونأمل أن نجعل ’جيتكس أوروبا‘ الحدث التكنولوجي الأنجح على مستوى القارة".

من جانبها صرحت عضو مجلس الشيوخ جيفي: "تعد برلين الوجهة المثلى لاستضافة ’جيتكس‘ في أوروبا، فنحن نتشارك الرؤية ذاتها في ربط مجتمع المبتكرين العالمي واستخدام التقنيات الجديدة أولاّ بأول".

وأضافت جيفي: "تقع برلين في قلب القارة الأوروبية، وهي موطن لواحدة من أكثر منظومات المشاريع الناشئة حيويةً في العالم، وتعدّ وجهة رئيسية للمواهب والاستثمار. ويسعدنا أن نتعاون مع جيتكس في سعينا لدفع عجلة التحول وتعزيز قوة الابتكار في ألمانيا وأوروبا".

من جهتها قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة "كون العالمية" المنظمة لمعرض جيتكس أوروبا: أن "جيتكس" يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع في القطاعات والاقتصادات المستهدفة، كما يتمحور في صميمه حول قوة التكنولوجيا والشعوب، وهو الجوهر البسيط نفسه الذي يرتكز عليه أيضاً "جيتكس أوروبا"، وسنعمل جاهدين لنكون على مستوى ثقة مجتمع التكنولوجيا العالمي.

من جانبه قال ماريو توبياس، الرئيس التنفيذي لمركز المعارض في برلين، أن إطلاق "جيتيكس أوروبا" في كونه يُعد برلين واحداً من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، مؤكداً التعاون مع "كون العالمية" لاستقطاب مجتمع التكنولوجيا الأوروبي بكامله بما فيه من مبرمجين ومطورين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين ورواد أعمال.

سيقام معرض "جيتكس أوروبا 2025" في وقت حاسم تمضي فيه القارة قدماً كقوة عظمى في مجال التكنولوجيا العالمية؛ مما يؤسس لمنظومة مرنة تحتاج، وفقاً لأحدث التقديرات، إلى خلق 11 مليون وظيفة تقنية جديدة بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد لقطاع التكنولوجيا الأوروبي الذي تبلغ قيمته 3 تريليون دولار.

ومع احتضانها 514 شركة يونيكورن، تحظى أوروبا بشركات منافسة عالمياً وقادة متمرسين في جميع قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وتجتذب القارة الآن 20% من رأس المال الاستثماري العالمي بالمقارنة مع 5% قبل عشرين عاماً.

ومع وجود أكثر من 160 ألف شركة ناشئة و2.6 مليون موظف لديها باتوا أكثر اندفاعاً وخبرةً من أي وقت مضى، تمضي أوروبا بخطى ثابتة نحو قيادة العصر الذهبي لقطاع التكنولوجيا بالاستناد إلى قوة شبكات العلاقات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقدرة جيتكس أوروبا 2025 على صنع الأعمال.

تواصل برلين ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا من خلال اتباع سياسات اقتصادية جعلتها نقطة جذب للشركات الابتكارية التي توحدها الرغبة في تغيير العالم عبر تصدّر التحولات التكنولوجية الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة الكمومية، حيث تتمركز فيها حالياً 5,600 شركة تكنولوجية ناشئة ومتسارعة النمو، ويذهب نصف التمويل الألماني للقطاع إلى شركات ناشئة في برلين.

تعتبر برلين أيضاً المركز الأكثر شعبية للشركات الناشئة لامتلاكها منظومة رائدة من مسرعات الأعمال الديناميكية مثل "برلين بارتنر" (Berlin Partner)، وقد دعمت بالفعل إنشاء 25 شركة يونيكورن واحتضنت عدداً من شركات اليونيكورن التقنية الأخرى خلال مسيرة نموها مثل N26 وSumUp ومجموعة Auto1. ومع تسجيلها أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع مقارنة بأية دولة أوروبية أخرى، رسخت ألمانيا مكانتها كمركز للابتكار – وتعد برلين بمثابة القلب النابض لهذه المنظومة.

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