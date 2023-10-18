«أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» تحصل على ترخيص العمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، المتخصصة في معالجة عمليات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة من مصرف الإمارات المركزي، ويعد الحصول على هذا الترخيص خطوة مهمة في مسيرة عمل الشركة، حيث يتيح لـ«أمازون» توفير خدمة معززة لتجارها في كل أنحاء الدولة، من خلال طرح منتجات ومزايا فريدة تسهم في تحسين تجارب العملاء مباشرة.

ويرسخ حصول «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» على الرخصة مكانة الشركة مزوداً موثوقاً لخدمات الدفع في دولة الإمارات، حيث تعمل على تسهيل معالجة مدفوعات مئات التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تمكن الرخصة الشركة من الاستثمار في الكفاءة التشغيلية، لتوفير معالجة مدفوعات مبسطة ومواصلة دعم التجار بمختلف أحجامهم، من خلال منتجاتها وخدماتها المتنوعة وسهلة الاستخدام.

ويتوقع أن تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات المستفيد الأكبر من حلول معالجة المدفوعات المنظم، الذي تقدمه «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، وبأخص الشركات التي تقبل الدفع عبر الإنترنت أو تعتزم تبني طرق الدفع الإلكترونية، فهو يتضمن مجموعة من المزايا، التي تتيح تسريع عملية التسجيل، وخفض تكلفة المدفوعات، بهدف دعم نمو الشركات ونجاحها، من خلال توفير منصة آمنة وموثوقة لها.

وقال بيتر جورج، المدير الإداري في «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشرفنا نيل ثقة مصرف الإمارات المركزي، والحصول على هذا الترخيص الذي يعزز ثقة التجار والعملاء بنا وشعورهم بالأمان، كما أنه يتيح لنا الارتقاء بالخدمات التي نوفرها لهم.

نتطلع إلى مواصلة العمل مع كل الشركاء المحليين، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا، والاستثمار في عملياتنا في كل أنحاء دولة الإمارات، وكذلك تسهيل المدفوعات السريعة على كل التجار والعملاء وتعزيز سلاستها وأمانها. نسعى في «أمازون» على اتباع أعلى المعايير، ويعد هذا الترخيص خير دليل على التزامنا».

وتواصل «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» توفير حلول دفع سلسة وآمنة للتجار عبر قطاعات جديدة ومتنوعة مثل السفر والتأمين والتعليم، وتنضم الشركة من خلال هذا الترخيص إلى مجموعة مختارة من مزودي خدمات الدفع، الذين يقومون بتشغيل خدمة دفع بالتجزئة منظمة، ضمن نطاق محلي، مما يسهم في رفع مستويات الثقة، وتشجيع اعتماد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.

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