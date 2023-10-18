384 مليار درهم استثمارات المصانع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت استثمارات المصانع العاملة في أبوظبي إلى 384 مليار درهم، مع دخول أكثر من 15.3 مليار درهم عبر المصانع، التي انتقلت لمرحلة الإنتاج، خلال العام الأول من تطبيق استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، وزيادة عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 %، ليصل إلى 966 مصنعاً.

وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في افتتاح ملتقى «استثمر في الغد»، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار المقام في أبوظبي: «إن الدائرة تواصل الخطوات الداعمة للقطاع الإنتاجي بالإمارة، حيث أصدرت نحو 116 رخصة صناعية جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يدعم فرض النمو لهذا القطاع الواعد».

وأضاف: «إن الإمارة تعزز من حزمة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتدعم ريادة الأعمال مع العمل علي التطوير المستمر للبنية التحتية، بما يضمن مطابقتها لأعلى المعايير العالمية في الوقت، الذي تدعم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إرساء مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار، مع فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال، لتساعد في تشكيل المستقبل».

وأوضح أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، ومن خلال «استراتيجية أبوظبي الصناعية» نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة. هذه القطاعات، بدورها، ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن أبوظبي تعمل على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، ولتسريع عملية التحول الاقتصادي يتم العمل على دعم الرواد في القطاعات الاستراتيجية، وتنمية المهارات، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للصناعة.

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