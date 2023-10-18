«الإمارات لألواح الزجاج المسطح» تنضم إلى القائمة الذهبية

المصدر: دبي - البيان

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حققت «الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، الشركة المتخصصة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح، والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، إنجازاً بارزاً، يتمثل بإدراجها على القائمة الذهبية، كونها أول شركة لتصنيع الزجاج المسطح، والوحيدة في دولة الإمارات تنضم إلى هذه القائمة، إضافة إلى حصولها على شهادة «القيمة المحلية المضافة» (ICV)، في إطار برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي.

وتكتسب القائمة الذهبية أهمية خاصة باعتبارها سمة مميزة للتميز، وجزءاً من مبادرة مكتب تنمية الصناعة في إمارة أبوظبي، التي تم تطويرها، بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي (ADGS)، بهدف تعزيز سلسلة التوريد المحلية، من خلال زيادة الطلب على السلع والمنتجات المصنعة محلياً، عبر المشتريات الحكومية، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم لتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات، من خلال تحديد الشركات المصنعة، التي تقدم إسهامات كبيرة في الاقتصاد المحلي، والتي يتم تقييمها، من خلال شهادة «القيمة المحلية المضافة» الخاصة بهم.

ويهدف مشروع القائمة الذهبية إلى تعزيز سلاسل التوريد، عبر دعم القطاع الصناعي، من خلال زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، وذلك بالتعاون المشترك بين مكتب تنمية الصناعة، ودائرة الإسناد الحكومي. وتشمل القائمة المنتجات الخاصة بالمصانع ذات المساهمة العالية في الاقتصاد المحلي، والتي يتم تقييمها، من خلال شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV).

وقال سليم رضا، المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح: «تتوافق القائمة الذهبية، التي تأتي في إطار مبادرة مكتب تنمية الصناعة بشكل كامل مع أهداف البرنامج، والذي يهدف إلى زيادة حجم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين إنتاجية الشركات المصنعة المحلية، ويُشكل إدراج شركتنا، ضمن القائمة الذهبية، وشهادة القيمة المحلية المضافة، دلالة واضحة على التزامنا المتواصل بالتنمية الاقتصادية في الإمارات، وتتمحور جهودنا وسعينا المتواصل، للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، من خلال تصنيع منتجات عالية الجودة هنا في الإمارات، ونعتبر هذا التكريم مصدر إلهام بالنسبة لنا، لمواصلة مسيرة التميز، ولعب دور أكثر حيوية في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة».

وتعتبر «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» الشركة المصنعة الوحيدة، التي تملك محفظة متنوعة من الزجاج المسطح وألواح الزجاج الملون المظلل، والألواح الزجاجية منخفضة الانبعاثات «بطبقة مزدوجة من الفضة»، التي تلبي الاحتياجات الخاصة لمعالجة الزجاج في الإمارات.

كما تصنف «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» بأنها الشركة المصنعة الأولى للزجاج المسطح، التي تحصل على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) في الإمارات، ونجحت من خلال مرافقها المتطورة، في تعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً في المنطقة في مجال الزجاج المسطح، الذي يستخدم في تطبيقات الهندسة المعمارية والسيارات.

وستتاح الفرصة أمام عملاء شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، للاستفادة من ميزة استخدام شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)، والقائمة الذهبية، في جميع المشاريع الحكومية والمشاريع، التي تدعمها الحكومة.

وتتميز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح بتقنياتها المتطورة، ونهجها المبتكر في تصنيع الزجاج، وتقديم منتجات تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات البناء والسيارات والهندسة المعمارية، على المستوى المحلي والعالمي.

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