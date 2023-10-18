«رأس الخيمة العقارية» تطلق المرحلة الأخيرة من «كيب حياة- ميناء العرب»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، شركة التطوير العقاري العاملة في الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق المرحلة الأخيرة من «كيب حياة»، مشروع التطوير السكني الفاخر على جزيرة الحياة في ميناء العرب بإمارة رأس الخيمة، والذي يتمتع بإطلالات مباشرة على البحر، وسيتم إطلاق المرحلة الأخيرة، اليوم الخميس، في فندق فورسيزونز أبوظبي، بعد النجاح في بيع وحدات المرحلة الأولى، وزيادة الاهتمام بالعقارات المطلة على الشاطئ في إمارة رأس الخيمة.

وتوفر جميع وحدات المشروع مساحات معيشة واسعة وإطلالات خلابة على الخليج العربي، ويمتد «كيب حياة» على مساحة 22,854 متراً مربعاً، وتم تصميمه من قبل شركة SSH، وهي شركة استشارات معمارية وهندسية مقرها دبي، ويتميز بتصميم يجمع بين الأناقة والابتكار والاستدامة، حيث تم تطويره، بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء «بارجيل»، تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

ويتمتع المشروع بموقع حيوي، ضمن مجموعة من علامات الضيافة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك منتجع إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، ومنتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة، ومنتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة، كما يوفر «كيب حياة» وصولاً مباشراً إلى أنجل باي ونوادي الشاطئ ومنافذ التسوق والمطاعم التابعة له.

ويقدم «كيب حياة» لسكانه مجموعة من وسائل الراحة المصممة، لتعزز تجربة الإقامة الفاخرة للسكان، حيث يضم أحواض السباحة وصالات اللياقة البدنية المزودة بأحدث المرافق، إضافة إلى مناطق ترفيهية متعددة الأغراض، ومنطقة مخصصة للأطفال والعائلات، تتمتع جميعها بإطلالات على البحر وأشجار المانغروف «القرم»، وسيضم المشروع أيضاً العديد من منافذ التسوق والمحلات.

قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يمثل «كيب حياة» فرصة رائعة للمستثمرين من إمارة أبوظبي لشراء منزل أحلامهم في ميناء العرب، إذ يمزج المشروع بشكل متناغم بين الهندسة المعمارية ووسائل الراحة، لإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة المحاطة بالطبيعة، وتلبية للطلب المتزايد على المساكن الفاخرة على الواجهة البحرية يسرنا طرح المرحلة النهائية من هذه المنازل ذات الجودة العالية، ضمن مشروع «كيب حياة»، والذي يمثل وجهة مميزة في إمارة رأس الخيمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز