«أدنوك للغاز» توقع اتفاقية توريد بـ 1.8 - 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم (500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة «جيرا للأسواق العالمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة «جيرا» اليابانية.

تأتي هذه الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات واليابان، وتعزيزاً لمكانة شركة «أدنوك للغاز» كونها شريكاً عالمياً مفضلاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتُعد اليابان شريكاً حيوياً لدولة الإمارات في مجال الطاقة، وتُكرس هذه الاتفاقية سجل «أدنوك» الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين «أدنوك للغاز» وشركة «جيرا» علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان، وغيرها من الدول».

ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كونه وقوداً انتقالياً نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.

وقال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة «جيرا» ورئيس مجلس إدارة «جيرا للأسواق العالمية»: «نحن سعداء بمواصلة الشراكة مع شركة «أدنوك للغاز»، حيث تتطلع مجموعة «جيرا» إلى تعزيز محفظتها العالمية، من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرة ومرنة وتنافسية، وهو أمر ضروري، خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة».

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة لبيع الغاز الطبيعي المسال، التي وقعتها شركة «أدنوك للغاز» مؤخراً، بما في ذلك اتفاقيات مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة (PCI)، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (JAPEX)، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية (IOCL)، وتراوحت القيمة الإجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (9.4 إلى 12 مليار دولار)، وذلك منذ إدراجها في مارس الماضي.

جدير بالذكر أن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ«أدنوك» في جزيرة داس، والتي أنشئت في عام 1970، كانت قد زودت شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية»، إحدى الشركات الأم لشركة «جيرا»، بصادرات من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 40 عاماً، وتأتي اتفاقية التوريد الجديدة تجديداً وتعزيزاً لهذه الشراكة الطويلة.

وستواصل «أدنوك للغاز» الاستفادة من الفرص، التي تتيحها خطة «أدنوك» الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي، لتلبية الطلب العالمي المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.

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