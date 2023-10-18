«الإمارات للألمنيوم» تعيّن مشغلي مصنع من العنصر النسائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتعيين مشغلات مصنع، والمرافق المرتبطة به للمرة الأولى في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من أربعين عاماً.

تعكس هذه الخطوة التزام «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتعزيز التنوع بين الجنسين على جميع مستويات أعمالها، وتهدف الشركة إلى أن تشغل النساء 15% من جميع المناصب في الشركة، بحلول العام 2026، و25% من المناصب الإشرافية، بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 20% اليوم.

وتنضم مشغلات المصنع في وظائف غير إشرافية، ضمن الخطوط الأمامية للعمليات التشغيلية لدى الشركة، وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» رائدة في تعيين النساء في هذه الوظائف في منطقة الخليج، ما تطلب استراتيجيات خاصة لاستقطاب المواهب والتوظيف.

وتعمل لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة على جميع مستويات وأقسام الشركة، بما في ذلك أكثر من 160 امرأة في أقسام العمليات باستثناء الوظائف التشغيلية للمرافق الفنية.

وخصصت «الإمارات العالمية للألمنيوم» موارد كبيرة لدفع التنوع، بدءاً من تطوير استراتيجيات جديدة لسكن الموظفات، إلى بناء مرافق خاصة لهن في بعض أقسام المصنع، التي لم يكن للمرأة دور بها في السابق.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «تنوع الأشخاص يعزز تنوع الأفكار، ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة، نعمل في «الإمارات العالمية للألمنيوم» باستمرار على وضع مسارات مهنية، تُمكن النساء من تولي وظائف متعددة، وتعزز أدوارهن في جميع أقسام الشركة، إضافة إلى خلق بيئة تدعم نجاحهن».

يذكر أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» أطلقت في عام 2022 برامج التدريب الوطنية على الوظائف الفنية في عملياتها الصناعية للنساء للمرة الأولى، وقد انضمت 11 شابة إماراتية لهذه البرامج خلال العام.

وضم برنامج الخريجين المتدربين في دورته الحالية 75 متدرباً من الخريجين الجدد، 49 منهم نساء، حيث يخضع المنتسبون للتدريب مدة تتراوح بين 18 - 24 شهراً قبيل التحاقهم بالمناصب الإشرافية في الشركة أو في عملياتها الصناعية.

وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» شريكاً في «آرورا 50»، وهي مبادرة إماراتية تعمل على تطوير خبرات النساء اللازمة لشغل مناصب على مستوى المجالس الإدارية، وشغلت النساء تسعة مناصب في مجالس فرعية داخل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في السنوات الأخيرة.

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