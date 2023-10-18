سلطة دبي للخدمات المالية تعزز دورها بإطلاق تقريرها للأمن السيبراني في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إنجازاً مهماً يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في سنة 2020. وباحتسابها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، أدت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس غلوبال الذي يعد من كبرى فعاليات التكنولوجيا في العالم، قامت السلطة بإصدار التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان «منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها». وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.

المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، منصة تتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.

الاشتراك في المنصة أمر اختياري ومن دون مقابل لجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. ولغاية يوليو من سنة 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات وبنسبة نمو بلغت 53% منذ سنة 2020.

وتقع المنصة في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حلاً برمجياً مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP).

وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «نهدف من منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دولة الإمارات ودبي. ومن تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوق بها، نواصل الابتكار ورفع جهوزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة».

وأضاف: «تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة وبينما تعد هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، فإننا ندرك الدور المهم في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها على الانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله».

واختتم العوضي بالقول: «عبر نشر هذا التقرير، الذي يعد الأول من سلسلة تقارير منتظمة، فإننا نكرر دعوتنا المشاركين الحاليين والأطراف غير المشاركة في المنصة بعد إلى الانضمام والعمل معاً من أجل تعزيز المرونة السيبرانية في كل من مركز دبي المالي العالمي ودبي ودولة الإمارات».

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