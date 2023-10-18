1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 300 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.48 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.86 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.74 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.31 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 201.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7.67 ملايين درهم.

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