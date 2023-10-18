ميناء راشد لاعب عالمي في الرحلات البحرية

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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أكد موقع «بريكينغ ترافيل نيوز» المتخصص في أخبار السياحة وصناعة السفر، أن ميناء راشد يعدّ لاعباً رئيساً على الخريطة العالمية للرحلات البحرية.

جاء تعليق الموقع بمناسبة فوز ميناء راشد بجائزة ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط لعام 2023، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في دبي مؤخراً. وشدد الموقع على أن ميناء راشد جدير بهذا الفوز، ويقف بمثابة شاهد على التزام مدينة دبي، التي وصفها بجوهرة الشرق الأوسط المبهرة، بتحويل نفسها إلى وجهة عالمية للسفر والترفيه.

وتحت عنوان «ميناء الرحلات البحرية الأول في دبي وفخر الشرق الأوسط»، قال الموقع إن الميناء يلعب دوراً محورياً في صناعة السياحة في المدينة، ويضع دبي في موقع لاعب رئيسي على خريطة الرحلات البحرية الدولية. ولفت إلى تاريخ الميناء الغني منذ السبعينيات كأول ميناء تجاري في دبي، وإلى تطوره ونموه الكبير وتحوله إلى مركز للشحن والتجارة.

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