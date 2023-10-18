123 ألف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 9 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغلت «طيران الإمارات» خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 122.99 ألف رحلة إلى 150 وجهة، مقارنة بـ 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 24%، بحسب بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ «طيران الإمارات» خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغت 122.99 ألف رحلة موزعة بين 13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

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