مكتب الذكاء الاصطناعي و«كور 42» يتعاونان في المجالات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مذكرة تفاهم مع «كور 42»؛ إحدى شركات مجموعة 42 «جي 42» التكنولوجية الرائدة في الدولة، لتعزيز الشراكة في برنامج توطين المبرمجين المواطنين وتدريب الخريجين أيضاً، على أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وقّع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكيريل إيفتيموف الرئيس التنفيذي لشركة Core42 ضمن أعمال «غلوبال ديف سلام» التي عقدت في مقر المبرمجين في «جيتكس غلوبال».

وأكد معالي عمر العلماء أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم التقدم والتحول الرقمي في الدولة، وتعزيز جهود بناء المهارات الوطنية في المجالات الرقمية.

وقال إن الإمارات أصبحت بيئة حاضنة لرواد الذكاء الاصطناعي والمبتكرين القادرين على تطوير المشهد الرقمي العالمي، ورفده بعناصر تثري التطبيقات الرقمية، وتعزز بصمتها في العالم الرقمي بنموذج ملهم وخطى واعدة لتحقيق تقدم رقمي ملموس.

وتعكس الاتفاقية التزام الدولة وسعيها المتواصل لتوفير منصة تواصل بين المبرمجين الموهوبين والخبراء في المجال، لدعم الكوادر الوطنية وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المستقبلية.

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