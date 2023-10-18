«العليا للتشريعات» تستعرض واجهتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض اللجنة العليا للتشريعات في دبي خلال مشاركتها في «جيتكس»، واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان «المنصة الرقمية لتشريعات دبي»، وهي منصة متكاملة للتشريعات في الإمارة، وتقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور للاطلاع عليها، وتوفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إن مشاركة «اللجنة» في المعرض تهدف لعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها، كما تضيء على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية.

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