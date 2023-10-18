بلدية دبي تسخّر الذكاء الاصطناعي لضبط مخالفات البناء

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وتراخيص المباني في بلدية دبي، لـ «البيان»، أن البلدية تعتزم إطلاق مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، بداية العام المقبل، لافتة إلى أن المشروع في مرحلته التجريبية حتى نهاية العام الجاري، ويتم استعراضه خلال معرض جيتكس 2023، ضمن منصة البلدية.

وأوضحت أن المشروع يتميز بأنه يقلص عدد المفتشين بنسبة 50 %، ويختصر الوقت والجهد، ويسهم في المحافظة على المظهر الجمالي للمباني ولإمارة دبي «ونستطيع من خلاله الكشف عن مخالفات البناء والإنشاءات والممارسات الخاطئة، من خلال فريق متخصص يعمل في هذا المشروع».

وقالت المهندسة مريم المهيري إن المشروع يوظف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق، باستخدام الطائرة بدون طيار، ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي، لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع، لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

وأضافت: سيستخدم هذا المشروع لرصد وتحديث البيانات والمشاريع الجارية، وتوفير البيانات اللازمة للقرارات الفعالة، ودراسة منطقة معينة للحد من عرقلة السير، وضبط الشوارع، ومعرفة حالة بناء المبنى، وإنتاج خرائط التضاريس، ومراقبة التغيرات في خط الشاطئ.

طباعة ثلاثية الأبعاد

من جانبها، قالت ميثاء النعيمي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية: «تستعرض البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد، وتبنّي أحدث أنظمة البناء، تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها، ومواكبةً للثورة الصناعية القادمة (4.0).

وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة، وخالية من الأخطاء في وقت أقصر، مقارنةً بالطرق التقليدية، مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آلياً ورقمنتها، إضافةً إلى تحسين المكونات المعيارية، وعملية التصنيع المسبق والنمذجة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والحدّ من التلوث».

وأضافت: «تُشرف بلدية دبي على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتُصدِر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد، كأول مدينة في العالم توفر ذلك».

وأوضحت أن مجال نظم المعلومات الجغرافية يعتبر أحد المجالات الرئيسة في البلدية، ويشرف على تنظيم كافة العمليات والخدمات والمشاريع المرتبطة به.

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