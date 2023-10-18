خدمة «كف البحث» الذكية تقلّص رحلة المتعامل إلى 3 دقائق

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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عرضت النيابة العامة في دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2023 خدمة كف البحث التلقائي التي اختصرت رحلة المتعامل من أسبوع إلى 3 دقائق، حيث بات يمكنه دفع الغرامات عبر تطبيق النيابة وحصوله على شهادة كف البحث إلكترونياً وإزالة منع السفر بشكل آني دون الحاجة إلى مراجعة النيابة والانتظار لعدة أيام.

وأتاحت الخدمة إمكانية دفع غرامات الأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي (ابتدائي، استئناف، تمييز) من خلال القنوات الإلكترونية والذكية، وتمكن المتعامل من إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.

ويمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال ثلاث طرق مختلفة، عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة، إذ ينقل المتعامل إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم دفع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة، أو من خلال أجهزة الدفع المنتشرة في أماكن مختلفة.

أما الطريقة الثالثة فهي الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، إذ يمكن للعميل تسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً، وبعد قيامه بالسداد الذكي للغرامات المترتبة عليه بأي من الطرق الثلاث، يتسلم رسالة نصية من النيابة العامة تفيد بنجاح عملية الدفع وإلغاء أمر القبض وكف البحث عنه مباشرة، وحين يصبح الحكم نهائياً يتم رفع المنع من المغادرة وإشعار الشرطة بكف البحث ورفع المنع من المغادرة.

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