«المقصف الافتراضي» يحسّن تجربة التغذية في المدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتزامها إطلاق مبادرة مبتكرة تحمل اسم «المقصف الافتراضي»، لتحسين تجربة التغذية المدرسية للطلبة وتسهيل العملية على أولياء الأمور، كجزء من جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية صحية ومريحة.

واستعرضت المؤسسة «المقصف الافتراضي» في جيتكس غلوبال، مشيرة إلى أنه يتيح فرصة اختيار وجبات الطعام المدرسية، ما يوفر المرونة والتحكم في الاختيارات الغذائية، وبفضل هذه المبادرة، لن يعود الطلاب بحاجة إلى الانتظار في الطابور للحصول على الغذاء أو تناوله، بل سيتم توفير وجباتهم وفقاً للاختيارات التي قاموا بها مسبقاً.

وتعتمد عملية الطلب والتوصيل في المقصف الافتراضي على منصة إلكترونية متقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول عن طريق رابط سيتم توفيره لاحقاً من قبل المؤسسة عند الإطلاق الرسمي، حيث سيوفر المقصف قائمة الأطعمة المتاحة، واختيار الوجبات المفضلة للأبناء قبل يوم من استلام الوجبة مع إمكانية الدفع الإلكتروني، ليتم بعد ذلك تجهيز الوجبات وتوصيلها إلى الطلبة في أماكنهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى الانتظار في الطابور.

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