محاكم دبي تطور «الصرف والاستقطاع الآلي» في ملفات التنفيذ

المصدر: دبي - البيان

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عرضت محاكم دبي في «جيتكس غلوبال» خدمة «الصرف الآلي» وهي الابتكار الرقمي في مجال القضاء والخدمات القانونية للاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية لتحقيق تحول نوعي في مجال الخدمات القانونية والقضائية، ولتحسين الاستدامة والفعالية في الخدمات التي تقدمها.

وبين القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي أن المحاكم طورت مسار الصَّرف والاستقطاع الآلي بما يسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، مشيراً إلى استمرارها في التطوير الذي يحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين لخدماتها في أي وقت، وأي مكان، ومن دون أي قيود.

وعرَّف المنصوري بالخدمة موضحاً أنها تتيح للمتعامل تسلم المبالغ المودعة في ملف التنفيذ بشكل آلي واستقطاع الرسوم والغرامات لمصلحة المحكمة وعبر توفير متطلبات الصرف الآلي في أثناء قيد ملف التنفيذ، لافتاً إلى أن المبلغ يتم صرفه في 48 ساعة بمجرد تفعيل الصرف الآلي وتوفير إيبان وفي حال عدم وجود موانع قانونية.

وأشار المنصوري إلى أن النظام الجديد مطبق على قضايا التنفيذ (التجاري - المدني - العمالي - أحكام المركز المالي - تنفيذ الشيكات).

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