«إسعاف دبي» تشارك بـ 3 مشاريع نوعية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمشاريع رقمية نوعية في معرض جيتكس غلوبال 2023، تحت شعار، «إسعاف مستدام مستقبل أفضل للإنسانية» من خلال منصتها التابعة لدبي الرقمية، لتعزيز استراتيجية المؤسسة الرامية لريادة العمل الإسعافي، وإبراز الجهود والمشاريع التي تعزز الشعور بالأمان في المجتمع من خلال الخدمات الذكية المتنوعة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة: لطالما سعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير منظومة العمل الإسعافي لتتماشى مع الفكر الريادي للإمارة، وتلبية توجهات القيادة فيما يخص التفوق في الأعمال التي تدعم جودة الحياة وتسهيل الخدمات في جميع القطاعات، ونشارك اليوم بثلاثة خدمات رقمية مهمة وهي: خدمة أسعفني، والتطبيب عن بعد، إلى جانب تطبيق إسعاف دبي.

وأضاف جلفار: نسعى لزيادة الوعي المعرفي الإسعافي في المجتمع وصولاً للحفاظ على سلامة أفراده من خلال برامج تطوعية متخصصة تعزز مفهوم المواطنة الإيجابية في المجتمع وتنشط دور المتطوع المتدرب في العمليات الإسعافية، لتقديم خدمات الإسعاف للحالات البسيطة حسب تفرغه وقربه من الحالة المطلوبة، عن طريق ربطه بالبرنامج لتحديد موقع البلاغ، مؤكداً أن المنتسبين للبرنامج مرواً باختبارات اجتياز عديدة للحصول على رخصة التطوع الإسعافي.

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