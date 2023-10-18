«مورو» و«دبي الرقمية» يعززان بيئة الأمن الإلكتروني في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»؛ الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»؛ الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية، لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في الإمارة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقع مذكرة التفاهم في معرض جيتكس غلوبال كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «مورو» مجموعتها الشاملة من خدمات الأمن السيبراني المدارة لحماية أصول وأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية في دبي. ويمثّل هذا التعاون منعطفاً مهماً في الجهود المبذولة من أجل تحقيق فضاء سيبراني آمن ومرن وفقاً لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني 2023.

حماية رقمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «مع النمو المتسارع للربط الرقمي، أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية في دبي ذات أهمية قصوى؛ لذا فإن شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية تعكس جهودنا المشتركة لدعم قدرات دفاع الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية، ومن خلال الاستفادة من حلول «مورو» التقنية المتطورة وخبراتها الرائدة في القطاع، فإننا لا نهدف إلى الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية على خريطة المدن المتقدمة في مجال الأمن السيبراني في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز