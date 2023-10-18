«&e الحياة» تسهم في صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية والمحتوى الترفيهي بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«&e الحياة»: إن مشاركة «&e الحياة» في معرض «جيتكس»، تحت مظلة «&e»، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لا سيما أنه الحدث التكنولوجي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط، وهو يجسّد المكانة المتفوقة لدولة الإمارات التي أصبحت مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، لذا تحرص «&e الحياة» على المشاركة ضمن جناح «&e» وتوفير أهم العروض التوضيحية للخدمات والمنتجات التي تقدمها لإثراء الحياة الرقمية للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة، سواء في التكنولوجيا المالية أو في المحتوى الترفيهي، وغيرهما من التجارب الجديدة.

وأضاف الشامسي أن «&e الحياة» ترتكز في أعمالها على أسس متينة للنمو، حيث تسهم في صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية والمحتوى الترفيهي في المنطقة من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتفوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps»، التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهوية الجديدة للمجموعة.

ومن خلال الاستثمار في منصة كريم، هناك أيضًا العديد من فرص النمو لتعزيز قوتنا في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب توسيع نطاق خدماتنا والانتشار الإقليمي. وستضع هذه الشراكة معايير جديدة لابتكار الحلول وتحسين تجربة العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف الشامسي: نضع في «&e الحياة» العالم الرقمي في متناول يد عملائنا، سواء من خلال المنصات الذكية والتطبيقات الترفيهية، والتكنولوجيا المالية، ونقدم خدمات وحلول تسهم في تحسين الحياة اليومية للعملاء، وتمنحهم الترفيه الرقمي.

وقال الشامسي إن evision الوحدة المتخصصة في المحتوى الفني والترفيهي نجحت ضمن «&e» على مر السنين في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء كأكبر مزود للمحتوى المرئي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومع توسع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حققّت evision نموًا ملحوظًا في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها.

وأضاف: في قطاع الخدمات المالية، نتيح للعملاء التعرّف على حلول البنك الرقمي «WIO»، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصممة خصيصًا لتسهيل حياة الأفراد، وتمكينهم من إتمام مختلف معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

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