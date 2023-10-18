تخريج دفعتين من «برنامج قيادات الأمن الإلكتروني»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دبي الرقمية حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني «CISO Executive Program»، الذي يأتي ضمن مبادرة سايبر نود، إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023».

وتتضمن الدفعتان الثانية والثالثة 26 مشاركاً من 22 جهة حكومية من إمارات دبي والشارقة وأبوظبي، بينما بدأ المجمع البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة، الذي يستمر لمدة 5 أشهر بمعدل أربعة أيام تدريبية من كل شهر. ويتضمّن برنامج «قيادات الأمن الإلكتروني» سيناريو تدريبياً لقادة أمن المعلومات يحاكي المخاطر الإلكترونية العالمية المحتملة الحدوث.

وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: «نحقق اليوم إنجازاً جديداً في مسيرة برنامج قيادات الأمن الإلكتروني مع تخريج الدفعتين الثانية والثالثة، الأمر الذي يعزز استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي تهدف إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية لدعم وحماية منظومة الخدمات الرقمية».

وتم تكريم أفضل 3 فائزين في تحدي «التقاط العلم الإماراتي» بهدايا تزيد قيمتها على 40 ألف درهم، بما في ذلك دورات تدريبية ضمن مبادرة سايبر نود، كما تم تكريم الفائز في تحدي الـ100 يوم، الذي أعلن عنه مركز دبي للأمن الإلكتروني في سبتمبر 2023، بمبلغ 20 ألف درهم، وذلك على تقديمه مشروع تطوير حل مفتوح المصدر لاكتشاف ومنع الاختراقات السيبرانية وتنبيه المستخدمين لحظة حدوثها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز