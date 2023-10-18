«دو» تزود «الإمارات دبي الوطني» ببيئة بيانات آمنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني، وستعمل دو بموجبها على توفير بيئة استضافة آمنة ومتطورة في مركز بيانات من المستوى الثالث لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنك.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات في البنك من التركيز على تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المالية الرائدة في السوق. وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تعكس هذه الشراكة ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في مراكز البيانات من المستوى الثالث التابعة لشركة دو، وفي قدراتنا وخبراتنا التقنية والتزامنا بتوفير بيئة استضافة آمنة وموثوقة للبيانات».

ومن جانبه قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «أثبتت دو باستمرار على مدار السنوات الماضية بأنها شريك موثوق بالنسبة لنا في رحلتنا الرقمية. ويجسد مركز البيانات من المستوى الثالث رؤيتنا المشتركة للحلول والخدمات المصرفية التي تنسجم مع متطلبات المستقبل».

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