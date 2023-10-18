35 مليوناً أرباح «الخليج للملاحة» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أرباحاً صافية بلغت 35 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بصافي أرباح بلغ قدرها 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 62%، لتسجل 6.8 ملايين، مقابل 4.2 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 83 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 104 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة بيع إحدى السفن، إضافة إلى أعمال الصيانة.

وبلغ إجمالي الربح 7.5 ملايين درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل 17 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الأرباح المحتجزة 13 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023 مقارنة بخسائر متراكمة، بلغت نحو 679 مليون درهم بنهاية عام 2022.

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