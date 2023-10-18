3 أسهم تقفز بالحد الأقصى في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 17 مليار درهم، أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق أبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.509 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.526 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و666.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 889.02 مليون درهم في سوق أبوظبي، و401.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 369.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والمالية، وأغلق مؤشر السوق عند 3937.46 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.15%. وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 98.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.57%، ليغلق عند 7.09 دراهم.

وقفزت أسهم 3 شركات عند الحد الأقصى المسموح به في سوق دبي بجلسة تداولات، أمس، وهي أسهم «الفردوس القابضة» الذي صعد بنسبة 14.8% إلى 0.373 درهم، و«الإثمار القابضة» 14.7% عند 0.234 درهم، و«اكتتاب القابضة» بـ14.6%، ليغلق عند 0.243 درهم. وصعدت في سوق دبي المالي أسهم «الاتحاد العقارية» 6.8%، و«شعاع كابيتال» 5.9%، و«أملاك للتمويل» 3.3%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.3%. وشهد سوق دبي المالي أيضاً صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك السلام- البحرين، بقيمة 40 مليون درهم على عدد 22.5 مليون سهم وبسعر 1.78 درهم للسهم الواحد.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.78% إلى مستوى 9553.59 نقطة، خلال جلسة أمس.

وشهد السوق ارتفاع أسهم مجموعة أرام 9.6%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 9%، و«إي آند» 3.2%، و«ألفا ظبي القابضة» 3%، و«فودكو الوطنية» 2.9%، وزاد «ملتيبلاي» 2.2%، و«الدار العقارية» 0.9%. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 226.8 مليون درهم.

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