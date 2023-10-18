«الإمارات للمستثمرين بالخارج» تتوسع في كوريا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا)، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين، ويشمل نطاق التعاون، الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل المعلومات واستكشاف الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا والحوافز، التي يقدمها أسواق البلدين،

بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات، التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ويتوقع الاتفاق المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، لتوسيع حضورها في منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط.

قام بتوقيع المذكرة كل من جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وكيم تاي هيونغ، مفوض الاستثمار في انفيست كوريا التابعة للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).

وقال جمال الجروان: «نحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم تلك تعد نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال».

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