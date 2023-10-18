منتدى «أونكتاد» يبحث التوسع الاستثماري وراء الحدود

المصدر: أبوظبي – صبري صقر، و(وام)

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تواصلت أمس في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023.

وشهد اليوم الثاني العديد من الفعاليات، إذ نظمت وزارة الاقتصاد جلسة خاصة بعنوان «الإمارات 2031: التوسع ما وراء الحدود»، شارك فيها عبدالعزيز النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت المناقشات جهود الإمارات في الاستثمار الخارجي ودعم الشركات الوطنية وتسهيل الفرص الاستثمارية داخل وخارج الدولة وقال محمد المشرخ لـ«البيان»: نشارك بجناح متميز في قرية الاستثمار كما شاركنا في ورشة عمل خاصة بالاستثمار في الإمارات، وتناولنا الفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة والمزايا التي تمتلكها الإمارة من البنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

قرية الاستثمار

وتم إطلاق قرية الاستثمار، ومنتدى أونكتاد الرابع للشباب، وتستضيف قرية الاستثمار جلسات حوارية مخصصة للاقتصاد الأزرق. وتهدف الجلسات إلى التعمق في استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري وبرامج التربية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، واستدامة المنظومة البحرية بشكل عام. وتوفر القرية منصة للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية الفريدة في دولهم.

كما تم إطلاق منتدى أونكتاد الرابع للشباب، بهدف توفير منصة شبابية فاعلة لمناقشة موضوعات حيوية مثل التحول الصناعي والتطورات التكنولوجية ووضع تصور جديد لقطاع التعليم وتشجيع الشباب على الإسهام بجدوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

داعم قوي

وأكد رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصاءات في منظمة التجارة العالمية، أن الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف إن الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها محفزاً للنمو والازدهار.

وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إذ ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من سنة 2024، ما يضع الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية. وذكر أن الإمارات واحد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

وأضاف أوسا «وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في سنة 2023، ويتسارع إلى 4% في سنة 2024 بينما من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي».

ولفت إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات بنسبة 9.8% من ناحية الحجم مقارنة بالفترة نفسها في سنة 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 16.7% من ناحية الحجم على أساس سنوي.

تركيا

وأكد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، أن مجمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى تركيا وصل إلى 20.6 مليار درهم في الفترة من سنة 2002 وحتى أغسطس من سنة 2023.

وأضاف أوغلو إن هناك نحو 600 شركة برأس مال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات الشريك التجاري الثالث عشر لتركيا من ناحية الصادرات والشريك التجاري الخامس عشر من ناحية الواردات، مع حجم تجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار حتى 2022.

وأوضح أن من أبرز استثمارات الشركات الإماراتية بتركيا اتفاق «دي بي ورلد» وإيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية بأسهم الملكية بين «ميناء دي بي ورلد ياريمجا» وميناء إيفياب، وهناك استحواذ الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز. وأضاف إن أحدث استثمارات الإمارات بتركيا استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة بمجموعة شركات «تي. أو. إم» في تركيا، وهو أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد .

من ناحية اخرى، حازت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، جائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار لسنة 2023.

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