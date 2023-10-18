لجنة استقطاب المواهب العالمية تستعرض ملامح نظام الادخار بديل مكافأة نهاية الخدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية في اجتماعها الخامس، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها ونفذتها منذ بداية العام الجاري.

وأكد ثاني الزيودي أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية طموحة لاحتضان واستقطاب المواهب والمبتكرين والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم المحرك الرئيس للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع، وبما يسهم في بناء منظومة رائدة ومتكاملة لاستقطاب المواهب وفق أفضل الممارسات العالمية.

النظام الجديد للادخار

واستعرضت اللجنة أبرز ملامح النظام الجديد للادخار «بديل مكافأة نهاية الخدمة»، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، الذي تضمّن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع الوزارة، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.

واطلعت اللجنة على نتائج تقارير تخصصية تأتي ضمن مبادرة «توسيع نطاق التعاون مع الشركات المتخصصة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية».

الإقامة الذهبية وتابعت اللجنة ما تم تنفيذه من توصيات في اجتماعها الرابع حول آخر مستجدات منظومة الإقامة الذهبية التي صدرت بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والنتائج الخاصة باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين في الدولة بشأن مدى توافر المواهب في الدولة، كما اطلعت على كل المراحل الرئيسية المقترحة للخطة التنفيذية لمبادرة مؤشر وظائف المستقبل، التي تضمنت اقتراح إطلاق هذا المؤشر ضمن 6 قطاعات كمرحلة أولى، هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، والطاقة، والخدمات المالية، والأمن الغذائي والمائي، والصناعات التقليدية والمتقدمة، والصناعات الثقافية والإبداعية.

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