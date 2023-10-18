محمد بن حميد القاسمي يفتتح المعرض الوطني للتوظيف في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أمس فعاليات النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك حتى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وعقب الافتتاح تجول الشيخ محمد بن حميد القاسمي في أرجاء المعرض والتقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، واستمع منهم إلى شرح حول مجالات التوظيف والفرص الوظيفية الواعدة المقدمة للكوادر المواطنة والخريجين من الشباب بالمعرض.

ورافق الشيخ محمد بن حميد القاسمي في جولته عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة، والمهندس عمر الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة.

وأعرب عبد الله العويس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعاية سموه المتواصلة للمعرض، والتي تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية سموه التنموية وتوجيهاته الحكيمة بضرورة العمل على بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير الإمكانيات والجهود كافة لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً على الأبعاد التنموية للمعرض، والتي تعزز مبادرات التوطين عبر رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة، خاصة أن المعرض يفتح آفاقاً أوسع لجذب الكوادر البشرية المواطنة للالتحاق بالعمل في العديد من الوظائف.

ويواصل المعرض استقبال زواره اليوم وغداً من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً.

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