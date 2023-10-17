شراكة بين «الغرير للعقارات» و«سراج باور»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «الغرير للعقارات» اتفاقية شراكة مدتها 21 عاماً مع شركة «سراج باور». ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي طويل الأجل إلى تمكين «سراج باور» من تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مشروع توليد الطاقة الشمسية في معرض «الغرير للعقارات» في القوز، لخفض انبعاثات الكربون ونفقات استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

يأتي هذا الإعلان انسجاماً مع أهداف الإمارات المرتبطة بالاستدامة، بينما تستعد الدولة خلال «عام الاستدامة» لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، بما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم أهداف الإمارات الطموحة لتحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة.

أقيم حفل توقيع الاتفاقية في يوم 17 أكتوبر في دبي، بحضور أنور أتاري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات السكنية والتجارية، ولوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور.

وقال أنور أتاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الغرير للعقارات»: يسرنا أن نعلن عن إطلاق هذه الشراكة البارزة مع «سراج باور» لمدة 21 عاماً، مؤكدين على التزامنا الراسخ بالاستدامة والحفاظ على البيئة. ولطالما حرصت شركة «الغرير للعقارات» على الالتزام بأهداف الإمارات المرتبطة بالاستدامة، انطلاقاً من إيماننا بأنّ بناء مستقبل مزدهر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة. ويُعدّ هذا التعاون بمثابة خطوة رئيسية في مسيرتنا الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة.

من جانبه، قال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة «سراج باور»: يسعدنا أن نتعاون مع «الغرير للعقارات» لتنفيذ هذا المشروع المبتكر. إننا نؤمن في «سراج باور» بأن التميز في قطاع الطاقة المتجددة لا ينحصر بالابتكارات التكنولوجية فحسب، بل يرتبط أيضاً بالأثر الإيجابي المستدام الذي تعود به أعمالنا على المجتمعات المحلية. وتعد هذه الشراكة خير دليل على التزامنا المشترك تجاه بناء قطاع طاقة نظيف ومستدام في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لتوليد الطاقة الشمسية تسهم بشكل ملحوظ في دعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الإمارات، انسجاماً مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي من خلال إنتاج 50% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، حيث تأتي نسبة 44% منها من مصادر الطاقة المتجدّدة و6% منها من الطاقة النووية.

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