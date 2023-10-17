دل تكنولوجيز: الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير شكل الاقتصاد والأعمال

المصدر: دبي - وام

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أكد محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير في طبيعة المحتوى المتاح ويخلق محتوى جديداً من شأنه أن يجعل شكل الأعمال مختلفاً تماماً عن السابق، ويقود إلى تغيرات جوهرية في عدد العمالة ونوعيتها في مختلف القطاعات.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال فعاليات معرض جيتكس 2023، إلى أن الحلول للعام الجاري تتركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف سيغير شكل الأعمال بشكل عام، وشكل اقتصادات المنطقة.

وأفاد بأن القرار حتى الآن كان بيد الإنسان بمساعدة الآلات، بينما في المستقبل سيكون القرار بيد الآلة وبإدارة الإنسان، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى الثورة الثالثة في عالم الذكاء الصناعي، وستكون هناك ثورة رابعة وخامسة.

قال: «مشاركتنا في جيتكس فعالة؛ إذ يعتبر منصة مهمة لعرض الحلول التي تلقى قبولاً كبيراً من قبل المتعاملين».

وعن جهود دل في عالم الذكاء الاصطناعي أشار إلى أنهم يعملون في مجال البنية التحتية، وفي الحوسبة السحابية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في نقل المعلومات من المستخدم إلى مركز البيانات إلى السحابة، ومن ثم العكس.

وحول التواجد في السوق المحلي أكد أمين أهمية السوق الإماراتي بالنسبة لـ«دل»؛ إذ تعمل فيه الشركة منذ أكثر من 30 سنة، ويعتبر من أهم 3 أسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة للشركة، لافتاً إلى أنهم يستحوذون على نحو 44% من إجمالي السوق في حلول التخزين، ونحو 46% في الخوادم في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقرير IDC للربع الثاني من عام 2023.

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