خبراء: وضوح قواعد البلوك تشين في دبي اجتذب الكثيرين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت في دبي هاربر فعاليات اليوم الثالث من قمة «مستقبل البلوك تشين»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إذ تتم مناقشة آليات توحيد تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة عالمياً.

وتمحورت موضوعات سلسلة الجلسات اليومية التي احتضنت نخبة رائدة من المختصين في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وويب 3.0 الجديد في منصة Exchange Stag في تجارة العملات المشفرة والعملات الرقمية، وأقيمت جلسة نقاشية بعنوان «الاستعداد لعودة العملات العالمية المشفرة» وتحدث فيها غابي فاينبرغ، رئيس الشؤون القانونية في مؤسسة Sui Foundation عن تزايد تطور التشريعات والقوانين الناظمة والمبادئ التوجيهية التي تحدد معايير عمل شركة تعمل ضمن مساحة مزودة تقنيات ويب 3.0، ما من شأنه الاستحواذ على حصة سوقية وجذب أفضل المواهب إلى وجهات مثل إمارة دبي، مشيراً إلى أن ذلك يخدم كلاً من المطورين والمستثمرين وجميع المشاركين في بلورة المنظومة الرقمية، وتوجه بالشكر «لإمارة دبي لقيادتها هذه المبادرة ونأمل أن تشكل نموذجاً يحتذى به لباقي الدول قريباً».

وبدوره قال أنيل سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة Creed&Bea: «نحن شركة تكنولوجيا تعتمد على البيانات، إذ نؤمن جداً بقوة البيانات وقدراتها، ولذلك نعمل على إطلاق مشروع صندوق التحوط لتداول الأصول الرقمية. ولاحظت منذ انضمامي إلى شركة Creed&Bear قبل عام ونصف عام تقريباً ما ينتج عن تحليل البيانات وتطبيق الأدوات المناسبة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحليلات المختلفة من إمكانات ورؤى قيمة، وهذا ما يميزنا عن منافسينا»، وأضاف سيثي: «أعتقد أن نحو 1.5 مليار شخص في أنحاء العالم لا يمكنهم الوصول اليوم إلى الحلول والأدوات المصرفية والمالية، ولذلك قد يشكل ذلك خياراً أكثر شمولاً من شأنه تعزيز نمو الناس في أسواق المال».

واستضاف د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، في جلسة ضمن فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين 2023، ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية في Binance، وتناول الحديث مكانة دبي الرائدة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية، وقال تنغ: «ما فعلته حكومة دبي نظام نابض بالحياة. إن وضوح القواعد ووضوح الإطار اجتذبا الكثيرين إلى دبي. لقد تجولت وتحدثت إلى المشاركين، الذين ألتقي بعضهم المرة الأولى هنا في جلسات القمة، ويتفق الجميع على أنهم موضع ترحيب كبير، ويتطلعون إلى تطوير أعمالهم، واستكشاف ما يمكن القيام به في دبي».

وترحب قمة مستقبل البلوك تشين 2023 بأكثر من 150 عارضاً وهيئة تنظيمية وحكومة من أكثر من 50 دولة في دبي طيلة أيامها الأربعة التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء (18 أكتوبر)، والتي تسلط الضوء على التقدم الكبير في تقنيات الويب 3.0 والعملات المشفرة، واكتشاف الفرص الجديدة.

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