بلدية عجمان تدشن خدمة الإصدار التلقائي لتصديق العقود الإيجارية في جيتكس 2023

المصدر: عجمان – البيان

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اطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، على المشاريع الرقمية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تقدمها دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، خلال مشاركتها تحت مظلة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2023، مثمناً سعي الدائرة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبذلها الجهود لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مشيداً بإنجازات الدائرة في المضمار الرقمي وعملها الدؤوب والمتواصل لتحقيق الأفضل.

كما وشهد جناح الدائرة إطلاع الشيخ حميد بن عمار النعيمي على إنجازات الدائرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً تكاثف جهود جميع الدوائر وعملها المتكامل لدفع منظومة التحول الرقمي الكامل في الإمارة فيما يصبُّ في مصلحة الجميع.



واستقبل جناح الدائرة خلال يومها الثاني في المعرض التقني الأهم في المنطقة، كبار الشخصيات والخبراء والمختصين ومختلف شرائح المجتمع.



تصديق تلقائي

واستهلت الدائرة أحداث اليوم الثاني بتدشين عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، لخدمة التصديق التلقائي للعقود الإيجارية لنظام التصديق والهادف لتمكين المتعامل من التصديق التلقائي للعقود السكنية من خلال بوابة موحدة ترتبط مع الشريك الاستراتيجي.



وأوضح أن الدائرة تسعى بشكل دؤوب مستندة لكفاءاتها البشرية المؤهلة لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمتعامل وتمكينه من إتمام طلبه خلال وقت قياسي وفي أي مكان، موضحاً أن خدمة التصديق التلقائي تمكّن المؤجر والمستأجر من الوصول للخدمة عبر 4 قنوات متنوعة منها تطبيق حكومة عجمان الموحد «عجمان ون»، وتطبيق الدائرة الذكي MPDA، والموقع الإلكتروني، وقناة واتساب الأعمال 80026، وذلك عبر الدخول ومطابقة حساب الهوية الرقمية لاعتماد الطلب، للوصول إلى رحلة متعامل سلسة ومرنة، حيث إنه سيتم إشعار جميع الأطراف من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وعن طريق الواتساب.



نقلة

وتابع: إن الخدمة تشكل نقلة نوعية، لتوفيرها الكثير من الجهد والوقت على الموظف والمتعامل، كما وتسهم في توثيق العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والدائرة وزيادة الثقة تجاه الخدمات المقدمة.



وتخللت فعاليات اليوم الثاني، تكريم عهود شهيل مدير عام الحكومة الرقمية بعجمان للدائرة، حيث تسلم درع التقدير هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية رئيس فريق عمل الدائرة في جيتكس، تثميناً لجهود الدائرة وإسهامها في نجاح الحدث النوعي ومشاركتها الفعالة تحت مظلة حكومة عجمان.



ومن الجدير ذكره أن جناح الدائرة في منصة حكومة عجمان شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والذين توافدوا للتعرف على أحدث الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.



مذكرتا تفاهم

ووقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، فيما وقع بالإنابة عن القيادة العامة العميد خالد محمد عبدالله النعيمي نائب القائد العام للشرطة.



وتتضمن المذكرة تفعيل التنسيق في مجال الخدمات المشتركة بين الطرفين في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي أو خدمات النفع العام، ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في مجال التكامل الحكومي في الخدمات الإلكترونية والذكية وتبادل المعلومات والبيانات الضخمة والمفتوحة من خلال الترابطات الإلكترونية الآمنة وبما يخدم رفع رضا المتعاملين والمجتمع.



كما ووقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، فيما وقّع بالإنابة عن الشركة إبراهيم الزعابي رئيس إدارة تطوير الأعمال في الشركة.

رغبة

وأوضح خالد الحوسني، أن المذكرة تعكس رغبة الطرفين في دعم وتطوير وتعزيز علاقات الشراكة بينهما، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة لهدف خدمة الصالح العام وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.



من جانبه قال إبراهيم الزعابي: «يسعدنا التعاون مع دائــرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، حيث إن هذا التعاون سيساعد في إثراء المعلومات على التقرير الائتماني، والذي بدوره سيوضح الالتزامات الإيجارية، مما سيشكل فارقاً ملحوظاً لشركائنا الذين يعتمدون على التقرير الائتماني لقياس الأهلية الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء».



وتهدف المذكرة لتوطيد التعاون المشترك والمساهمة في نشر المعرفة في العمل الحكومي تحقيقاً لاستراتيجية حكومة عجمان. والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة لدى كل من الطرفين وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

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