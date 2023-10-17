«إينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في منطقتي العزرة ومويلح بالشارقة، وذلك في إطار الخطط التوسعية القوية للمجموعة، الأمر الذي يرفع عدد محطاتها الخدمية في الإمارة إلى 26 وفي الدولة إلى 195 محطة.

وتبلغ مساحة محطة الخدمة الجديدة في مويلح 3600 متر مربع، وتضم ثماني مضخات لتعبئة الوقود، مع متجر «زووم» الممتد على مساحة 309 أمتار مربعة، ما يوفر للعملاء إمكانية الوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، فيما تمتد محطة الخدمة في العزرة على مساحة 2508 أمتار مربعة تشمل ساحة مظللة ذات حارتين و6 مضخّات، وهي مزودة بخزانات وقود مزدوجة الجدران بسعة 15,000 جالون مع مطعم ومتجر «زووم» صغير. وزُوّدت المحطتان بنظام وقود صُمم خصيصاً لتقليل وقت التزود بالوقود، وهو يوفر الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 والديزل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن افتتاح أحدث محطاتنا الخدمية في الشارقة يؤكد التزامنا بتطوير البنية التحتية لقطاع خدمات التجزئة في الإمارات، والمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة المتنامية في البلاد، إذ توفر محطاتنا الجديدة للعملاء إمكانية الوصول بسهولة إلى الوقود وخدمات السيارات والتجزئة، ما يعزز إمكانية تلبية المتطلبات اليومية لعملائنا في الإمارة بشكل عام. وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية لعام 2024 بغية تلبية الطلب المتزايد للعملاء، مع الالتزام بدعم الممارسات المستدامة.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج المكافآت YES الذي تقدمه مجموعة «إينوك» من خلال كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود أو الاستفادة من خدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر.

وتماشياً مع التزام إينوك بتعزيز الاستدامة في جميع مبادراتها، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بأنظمة مؤتمتة للتزود بالوقود، وأنظمة تكييف موفرة للطاقة، ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.

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