دار التمويل تنفذ أول تحويل رقمي عبر منصة «آني» للمدفوعات الفورية التابعة لـ«المركزي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دار التمويل (ذ.م.م)، عن تفعيل منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة وتوفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

وستسهم «آني» في تطوير عمليات الدفع التقليدية إلى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفخر دار التمويل بتنفيذ أول عملية تحويل رقمية عبر منصة «آني» باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

وقال محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: «إن (آني) ليست مجرد منصة ولكنها تُمثّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتقدم بأحر التهاني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تدشين حقبة جديدة من خدمات المدفوعات وتمهيد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة».

تُمكّن منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة «آني» عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة (FH Personal App).

بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: «سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة. نلتزم في دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى عملاؤنا بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة».

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