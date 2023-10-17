«علي بابا كلاود» تكشف عن برنامج لدعم العملاء في كل مراحل مسيرتهم الرقمية في جيتكس غلوبال

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والمعلومات ضمن مجموعة علي بابا، عن برنامجها المحسّن للخدمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع الشركاء خلال معرض جيتكس العالمي بهدف توفير دعم معزز للتحول الرقمي لدى العملاء.

وتم تصميم برنامج الخدمات المحلية لدعم كل مراحل المسيرة الرقمية للعملاء، بدءاً من تقييم بنية تكنولوجيا المعلومات القائمة ووصولاً إلى توفير الدعم التقني للترحيل والمساعدة على تحسين البنية التحتية السحابية.

كما جرت هيكلة البرنامج للمساعدة على مستويات متعددة:

• الدعم: يشمل مجموعة ثرية من موارد التنمية الذاتية والمساعدة التقنية ومراكز خدمة العملاء لمعالجة أي مخاوف متعلقة بالحوسبة السحابية.

• الخدمات المهنية: تقدم إرشادات من الخبراء لمهام تضم نقطة الهبوط، والحوكمة السحابية جيدة التصميم، والترحيل السحابي، وتحديث التطبيقات السحابية، وخدمات البيانات والتحليلات وغيرها الكثير. كما تقدم الاستشارات السحابية، والتنفيذ، والصيانة، وحلول التحسين للحوسبة السحابية المختلطة عبر القطاعين العام والخاص لضمان تجربة ترحيل سحابية شاملة.

• الخدمات المُدارة: تتضمن التعامل مع الحوادث والأتمتة والأمن والامتثال والمخاطر واكتشاف الحوادث بما يغطي دورة حياة المشاريع السحابية بأكملها، مع الاستفادة من شبكتها من شركاء الخدمات.

وستتعاون علي بابا كلاود كذلك مع شركاء الخدمات لتوفير التدريب والاعتمادات بهدف تسريع التحول الرقمي وتبني الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتهدف إلى تطوير مسارات التعلم المحلية، وتوفير خدمات مجانية للترحيل السحابي لأكثر من 100 شركة ناشئة، وتقديم التدريب لأكثر من 5000 موهبة رقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ألفريد وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود للخدمات الدولية، حول تطوير نموذج الخدمات الذي تعتمده الشركة: «استجابة للطلب المتنامي على الحلول السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقنا نموذج الخدمات الشامل دعماً لاحتياجات عملائنا في مجال التحول الرقمي. وعن طريق تقنياتنا المتطورة والتزامنا بالخدمات المحلية ومنظومتنا الشاملة من الشركاء، نستهدف التحول إلى شريك الخدمات السحابية الأكثر موثوقية لعملائنا طوال مسيرة التحول الرقمي لديهم، وإطلاق عنان القدرات الكاملة للحوسبة السحابية».

تمكين الجيل المقبل بالمهارات الرقمية

وبمناسبة معرض جيتكس العالمي، أكدت علي بابا كلاود التزامها برعاية تطوير المواهب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمحور مبادراتها التعليمية حول برنامج علي بابا كلاود للتمكين الأكاديمي، البرنامج التعليمي العالمي الذي يعمل مباشرة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة الأخرى لتوفير الموارد والأدوات للمعلمين والطلاب والباحثين.

وضمن إطار برنامج التمكين الأكاديمي، يُتوقع حصول ما يفوق 55,000 شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصةً العملاء والشركاء والمطورين والطلاب، على موارد التدريب التي تتيحها علي بابا كلاود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم منفصلتين مع الجامعة الهاشمية، منظمة جالاكسي للتكنولوجيا المتخصصة بتعليم الذكاء الاصطناعي في الأردن وتمثلها الدكتورة ريما دياب وستطور شركة الحوسبة السحابية برامج تدريب تقني ومهني وأنشطة بحثية مع المؤسستين بهدف تمكين المعلمين والطلاب من تطوير مهاراتهم العملية في التكنولوجيا المبتكرة بما يلبي متطلبات القطاع.

وتماشياً مع البرنامج، أبرمت علي بابا كلاود شراكة مع كلية ويستفورد الجامعية في الإمارات، وذلك لتحويل المشهد التعليمي في المنطقة عن طريق الرقمنة.

وأشار هانيل داس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكلية جامعة ويستفورد: «ترى مؤسستنا في علي بابا كلاود شريكاً مثالياً، وعبر الاستفادة من تقدمها التكنولوجي، نحرص على إحداث تحول ضمن المشهد التعليمي في المنطقة. تتيح لنا الشراكة تقديم تحديثات وتعليم عالي المستوى يمزج بين الجودة والمصداقية مع التطبيق الآني. وتنتظر ويستفورد الإنجازات الكبيرة التي سيحققها ذلك التعاون».

كما قدمت علي بابا كلاود، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مهرجان جيتكس للابتكار في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وذلك في سياق التزامها بتنمية المواهب المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف الهاكاثون الأول للذكاء الاصطناعي إلى تمكين المواهب المحلية من حل التحديات الأصعب وتطوير حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من علي بابا كلاود.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «انطلاقاً من موقعها كمؤسسة تعليم عالٍ متخصصة والأعلى تصنيفاً في الدولة وتركز على البحوث ورائدة في رعاية قادة المستقبل من خلال الشراكات، يسرنا في جامعة خليفة أن نعمل بالشراكة مع علي بابا كلاود في مهرجان جيتكس للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وهو الهاكاثون الافتتاحي للبحث عن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تقود ما تتمتع به الجامعة من خبرات عالمية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية في مجال الأنظمة الذكية والبنية التحتية لدينا وخبرتنا في تنظيم وريادة ودعم الهاكاثونات والمسابقات في هذا المجال، المشاركين وتساعدهم على المنافسة بفعالية، حيث سيسهم هذا الهاكاثون في استكشاف الابتكار الذي يمتلكه الطلبة الأكثر تميزاً في المنطقة والذين سيقيمون تحديات الأعمال في الظروف الحقيقية لإيجاد حلول مصممة خصيصاً لسيناريوهات أعمال محددة».

وضمن تلك المسابقة، سيتلقى المشاركون التدريب في مركز جامعة خليفة للابتكار. وعبر الاستفادة من حلول علي بابا كلاود، بدءاً من منصة الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى خدمة الحوسبة المرنة، سيقدّم الهاكاثون منصة للمشاركين لاستعراض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم.

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