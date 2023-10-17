«تدرا» تستعرض أهم مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية خلال مشاركتها في جيتكس 2023

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» في فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2023، التي يتم تنظيمها حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تأتي مشاركة الهيئة تحت عنوان «ومضة من الزمن القادم»، وذلك ضمن منصة الحكومة الرقمية التي تضم 30 جهة حكومية اتحادية.

تحت هذا العنوان تعرض الهيئة مجموعة من التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تمثل رؤية الهيئة الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، لتكون مشاركة الهيئة هذا العام بمثابة إطلالة على مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية، والحوكمة الرقمية في دولة الإمارات.

ويشكل معرض جيتكس بالنسبة للهيئة، كجهة مسؤولة عن توجيه وتمكين التحول الرقمي في دولة الإمارات، منصة مهمة تسعى الهيئة من خلالها إلى فتح الباب أمام الأفكار والرؤى التي تستشرف المستقبل. وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في مسار الحكومة الرقمية الشاملة بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة المرتبطة بتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية.

ويعبّر جزء كبير مما تعرضه الهيئة على منصة الحكومة الرقمية عن تصورات مستقبلية في مجال المدن الذكية، والتقنيات الروبوتية، والتعاون بين الإنسان والآلة، لتحقيق الاستدامة في القطاعات المختلفة، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتمحور حول حلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وبعض المشاريع التي تمثل بعض المبادرات الرئيسية في الهيئة مثل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتب الابتكار هاكاثون الإمارات وغيرها.

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