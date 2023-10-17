«ليكسار» تكشف عن ابتكارات تخزينية جديدة خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «ليكسار» عن محفظتها الجديدة والمبتكرة من منتجات الذاكرة التخزينية والألعاب وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال». وتتضمن أحدث مجموعة لمنتجات الشركة بطاقة «MicroSD» جديدة، و«SSDs» داخلية، و «DRAM»، و«SSDs» محمولة.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، في «ليكسار»: صنعت «ليكسار» تاريخاً طويلاً لأكثر من 25 عاماً في تطوير حلول الذاكرة الرائدة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات التصنيع من الجيل التالي، تقدم محفظتنا الموسعة حديثاً أداءً عالي السرعة جنباً إلى جنب مع قدرات ذاكرة أعلى، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط، والوصول، ولعب الفيديو/ألعاب ونقل ملفات الوسائط المتعددة عالية الدقة بسرعات عالية.

وأضاف: سنواصل تقديم مستقبل حلول الذاكرة لمجتمعاتنا المهنية والألعاب. تم اختبار مجموعة منتجاتنا الجديدة على نطاق واسع وهي مصممة خصيصاً للعمل بسلاسة مع أجهزة متعددة مثل كاميرات الفيديو الرياضية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وحتى الطائرات بدون طيار. نحن فخورون بتقديم الجودة والأداء والموثوقية التي يتوقعها مستخدمو ليكسار.

وتعد «ليكسار» علامة تجارية رائدة عالمياً في حلول الذاكرة منذ أكثر من 25 عاماً، وتتضمن مجموعتنا الحائزة على جوائز بطاقات ذاكرة ومشغلات ذاكرة فلاش USB وقارئات بطاقات ومحركات أقراص صلبة بخيارات متعددة، حيث يمكنك العثور بسهولة على الحل الذي يناسب احتياجاتك من ليكسار. تخضع جميع تصاميم منتجات ليكسار للاختبارات المكثفة في معامل ليكسار للجودة من خلال آلاف الأجهزة الرقمية لضمان الأداء والجودة والتوافق والموثوقية.

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