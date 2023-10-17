أرباح «جونسون اند جونسون» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث.. والدخل يتجاوز 21 مليار دولار

المصدر: نيويورك - (د ب ا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة جونسون اند جونسون الأمريكية للأدوية تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث، متفوقة على توقعات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 4.31 مليارات دولار، أي ما يساوى 1.69 دولار للسهم خلال الربع الثالث.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 6.78 مليارات دولار أو 2.66 دولار للسهم بعد استثناء البنود الخاصة.

وارتفع الدخل إلى 21.35 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ20 مليار دولار العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز