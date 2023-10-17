زوهو تستثمر 43 مليون درهم لدعم رقمنة الشركات في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، عن استثمارها 43 مليون درهم في اتفاقيات شراكة محلية منذ اندلاع الوباء لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على رقمنة عملياتها التشغيلية. وقد مكّنت زوهو حتى الآن ما يقرب من 5000 من الشركات المحلية الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من نقل عملياتها إلى السحابة والتحول إلى مسارات عمل رقمية أكثر كفاءة وفاعلية.

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي على مستوى المنطقة. ومنذ عام 2022، أثمرت اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها زوهو مع جهات حكومية في دولة الإمارات عن زيادة بنسبة 36 % في عدد الشركات التي استفادت من برنامج الامتيازات الخاص بزوهو.

ومن خلال الشراكات المحلية، تمكنت زوهو من تزويد الأعمال بالأدوات والموارد اللازمة لمساعدتها على فهم حلولها وتحقيق أقصى استفادة منها. وقد حققت الشركة ذلك من خلال أرصدة محفظة وبرامج تدريبية حول كيفية استخدام منتجاتها المبتكرة لاكتساب ميزة تنافسية وتعظيم الحضور الرقمي. ومن أبرز القطاعات التي استفادت من منصات زوهو قطاع تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والنقل واللوجستيات، والمنظمات والمؤسسات الخدماتية وقطاع الخدمات الاحترافية.

وبهذه المناسبة، قال «حيدر نظام»، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد مكّنت عروض زوهو الشركات من الاستفادة من الثورة الرقمية والبقاء في طليعة المنافسة. وكجزء من استراتيجيتنا لـ«النمو المحلي العابر للحدود» التي تتمثل في دعم منظومة الشركات المحلية مع الحفاظ على التوسع العالمي في ذات الوقت، فقد وضعنا رؤية طويلة الأمد بدعم من الهيئات الحكومية المعنية في دولة الإمارات من أجل مساعدة الشركات في رحلتها للتحول الرقمي. وخلال الأعوام المقبلة، نعتزم مضاعفة هذا الاستثمار ومواصلة دعم الشركات في تبني الحلول السحابية والازدهار في العصر الرقمي».

زوهو في جيتكس

على مرّ السنين، شاركت زوهو بشكل متواصل في جيتكس وشهدت زيادة بنسبة 125 % في الإيرادات المتأتية من الحدث و65 % في عدد الزوار. وجاء التفاعل مع زوهو إلى حد كبير من شركات تعمل ضمن قطاعات التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.

وتشارك زوهو في معرض جيتكس 2023 لاستعراض أحدث تطبيقاتها المبتكرة وأدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي جرى إطلاقها مؤخراً. وكشفت زوهو، هذا العام، النقاب عن ميزات وقدرات جديدة في 13 تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي التوليدي و«الشات جي بي تي»، لتحسين إنتاجية الأعمال وكفاءتها. كما أطلقت أيضاً متصفّح Ulla المجاني المرتكز على الخصوصية، الذي يتيح تجربة تصفح آمنة للأفراد والمؤسسات.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة جناح زوهو رقم H7-C20 في معرض جيتكس.

وكان المؤسس المشارك لزوهو ورئيسها التنفيذي «شريدهار فيمبو» قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار للتوسع في دولة الإمارات بعد تحقيق نمو بمقدار 10 أضعاف في البلاد، إلى جانب تسجيل نمو بمعدل سنوي مركب على مدار 5 أعوام بنسبة 60 %. وتعد الإمارات المقر الرئيس لزوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما كانت أسرع البلدان نمواً على الصعيد العالمي بالنسبة للشركة في عام 2022.

واحتفلت الشركة مؤخراً بوصول عدد مستخدميها حول العالم هذا العام إلى 100 مليون مستخدم بما يشكل علامة فارقة في مسيرتها. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى أسرع المناطق نمواً بالنسبة لزوهو. كما وقعت مؤخراً اتفاقية توزيع جديدة مع «إنجرام مايكرو»، لجلب حزمة منتجاتها إلى العديد من البلدان على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتضم قائمة البلدان المشمولة بهذا الاتفاق كلاً من مصر وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز توافر منتجات زوهو وتسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام عبر المنطقة إليها بشكل ملحوظ.

وفي عام 2020، أعلنت زوهو عن شراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتسهيل وصول الشركات إلى الأدوات الرقمية وموارد التعلّم. ودخلت زوهو أيضاً في شراكة استراتيجية مع «فلات 6 لابز» لتزويد الشركات ضمن شبكة الأخيرة بفرصة الاستفادة من تطبيقات زوهو. وإضافة إلى ذلك، عقدت زوهو اتفاقية شراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» وذلك لدعم التحول الرقمي لرواد الأعمال الإبداعية والشركات من مختلف الأحجام وتعزيز كفاءة أعمالهم وتبسيط عملياتهم التشغيلية اليومية. وعلى نحو مماثل، قدمت زوهو دعمها للشركات المسجلة لدى هيئة المنطقة الحرة الدولية «إفزا» عبر رفدها بأحدث الأدوات الرقمية الرائدة التي ستسهم في رفع كفاءة أعمالها.

وتواصل زوهو الاستثمار في مبادرات تحسين المهارات، التي تضمنت الشراكة مع جامعة ميدلسكس دبي، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي ـ دبي.

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