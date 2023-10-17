«لينوفو» تختار «أم سي أس» موزعاً معتمداً لمنتجاتها خلال «جيتكس غلوبال»

المصدر: دبي – البيان

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اختارت شركة «لينوفو» العالمية في مجال التحول الذكي شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «أم سي أس MCS» موزعاً معتمداً لمنتجاتها في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر وعدد من الدول الأفريقية، وذلك بهدف إضفاء قيمة مضافة جديدة لعملائها في مجال مراكز البيانات والخوادم ووحدات التخزين، والشبكات، والبرامج والخدمات القابلة للتحديث والتوسع. جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس غلوبال، الذي يقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS: «إننا سعداء بهذا التعاون الذي من شأنه أن يتيح لنا توفير باقة من المميزات التنافسية الجديدة لعملائنا، وذلك استناداً إلى الحلول والمنتجات المبتكرة من شركة Lenovo العالمية، والتي ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى المجالات المختلفة من شركات القطاع الخاص ومؤسسات وهيئات الجهات الحكومية التي تتبنى رؤية واضحة باتجاه تحقيق أهداف التنمية من خلال رقمنة كل الخدمات وأنظمة الإدارة والتشغيل»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس اهتمامنا الواضح في شركة MCS بتوفير تجربة فريدة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة مراكز البيانات والشبكات.

من جانبه، قال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تعليقاً على الشراكة: «تعلن لينوفو بفخر عن شراكتها الاستراتيجية مع الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، ما يمكننا من توسيع وجودنا في مصر وعدة دول أفريقية كموزع موثوق لحلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية المتطورة. معاً نهدف إلى تقديم الابتكار والاعتمادية والأداء للشركات في المنطقة؛ ما يمكنها من تحقيق النمو».

تستمر Lenovo، العلامة التجارية التكنولوجية العالمية الرائدة، في عرض ابتكاراتها على منصّة معرض جيتكس 2023، بما يتماشى مع شعار الحدث العالمي «عام تخيّل الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وتترك لينوفو بصمتها من خلال نهج شامل يكتمل عبر منطقة تجريبية متميزة. نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع MCS لإنشاء قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا عبر القارة الأفريقية.

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