«الثريا» تُطلق تقنية إنترنت الأشياء المُبتكرة لتتبع ومراقبة حاويات الشحن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات عن إطلاقها حل CyLock Satcom الأول من نوعه لتقنيات إنترنت الأشياء IoT، والذي يتيح تتبع ومراقبة حاويات الشحن عبر شبكتها من الأقمار الصناعية في خطوة نوعية تعزز كفاءة قطاع الشحن حول العالم.

ويعكس إطلاق هذا المنتج، الذي تم تطويره من قبل شركة Cypod Solutions النرويجية بالاستفادة من نظم الثريا المتقدمة التزام الثريا بالابتكار والتميز والحرص على تقديم حلول متفوقة تلبي المتطلبات المتنوعة والمتزايدة في قطاع الخدمات اللوجستية حول العالم. كما يعد هذا الحل المبتكر المعتمد على تطبيقات إنترنت الأشياء، الخيار المثالي للشركات الساعية لتحسين عمليات شحن الحاويات لديها وتعزيز تدابير السلامة وتأمين نقل البضائع الحساسة والمهمة.

وقد تم تصميمه لإحداث نقلة نوعيّة في تتبع حاويات الشحن وتعزيز السلامة في قطاع الخدمات اللوجستية براً وبحراً وجواً والسكك الحديدية، حيث يوفر مجموعة من الأدوات والمزايا اللازمة لتحسين عمليات شحن الحاويات، وبالتالي رفع كفاءة الأعمال بشكل عام.

ويقدم CyLock Satcom مجموعة من التقنيات التي تزود الشركات الناشطة في قطاع الخدمات اللوجستية بمجموعة واسعة من مزايا التتبع الفريدة بما في ذلك:

• التتبع الفعال للحاويات: يوفر CyLock Satcom إمكانات التتبع الفوري، ما يمنح الشركات بيانات دقيقة لموقع الحاويات الخاصة بها خلال نقلها في البحر والبر.

• حلول سلامة الحاويات: يمكن للشركات تعزيز أمن البضائع القيّمة خلال عملية النقل، بفضل آلية القفل وفتح القفل عن بُعد في حل CyLock.

• نقل المواد الحساسة: تستطيع القطاعات التي تنقل المواد الحساسة مثل المعدات الطبية، الاعتماد على استشعار البيانات في الوقت الفعلي من خلال استخدام CyLock Satcom لمراقبة الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، وابتعاث الغازات ومعدلات الضغط والضوء لضمان التوريد الآمن لبضائعها ضمن أنسب الظروف الملائمة لطبيعتها.

• نقل البضائع المهمة: تستطيع الشركات التي تنقل البضائع المهمة الاعتماد على ميزات CyLock المتطورة لحماية بضائعها القيّمة بدءاً من بلد المنشأ وحتى الوجهة الأخيرة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «يمثل إطلاق CyLock Satcom خطوة مهمة في سياق استراتيجية الياه سات للنمو في مجال إنترنت الأشياء، كما يعكس التزامها الراسخ بتقديم الحلول المبتكرة التي تمكن القطاعات المختلفة من مواجهة تحديات الأعمال. وبصفته الحل الأول من نوعه في السوق، يمتلك CyLock Satcom المدعوم بنظم الاتصالات المتطورة من الثريا إمكانات هائلة لتطوير قطاع الشحن بالحاويات، ونحن نتطلع لرؤية النتائج والنقلة النوعية التي سيُحدثها هذا المنتج الجديد فيما يخص تتبع ومراقبة حاويات الشحن وضمان سلامتها في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال رور بيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Cypod Solutions: «يُعدّ CyLock Satcom إنجازاً استثنائياً في قطاع النقل، حيث يقدم حلاً شاملاً يعتمد على تطبيقات إنترنت الأشياء بما يلبي الاحتياجات المحددة لعمليات شحن الحاويات عبر النقل البري والجوي والسكك الحديدية. إننا ندرك التحديات التي تواجهها الشركات في هذا القطاع، لذلك يمثل CyLock Satcom الحل الأمثل لتوفير مزايا التتبع والأمان الأكثر تقدماً».

يذكر أن CyLock Satcom مجهز بوضعيتين للعمل، حيث يمكنه العمل ضمن شبكات 4G/Wi-Fi الفضائية والأرضية. كما يمكن تثبيته داخل الحاويات ووصله بمصدر طاقة خاص به، ويضم نظامه وحدة Thuraya SM2700/3700.

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