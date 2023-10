6 فرق إماراتية تتأهل لنهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023

المصدر: دبي – البيان

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEMS، وبشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وشركة GIE لإدارة وتنفيذ مشروعات الابتكار وريادة الأعمال تأهل الفائزين في الدورة الخامسة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023 بدولة الإمارات، ومن بينهم 6 فرق إماراتية في مشاركتهم ضمن التصفيات النهائية للتحدي وبمشاركة فرق 12 دولة عربية وهي الجزائر والبحرين والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات «إكسباند نورث ستار» Expand North Star في دبي.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي حرص الجامعة على الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات والجامعات العربية المشاركة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المهتمة بتحقيق التحول الرقمي مشيراً إلى أن تطور مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يتطلب العمل على تكريس الحلول والتطبيقات الرقمية وصولاً إلى التحول الرقمي والاقتصاد المستدام الذي تنشده وتعمل على الوصول إليه دولة الإمارات والدول العربية.

وهنأ المتأهلين مشيداً بجهدهم وابتكاراتهم ومؤكداً أهمية الابتكار والإبداع وخاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة وضرورة بناء نظام تعليمي يحفز الطلبة والشباب على الدخول في هذه المجالات والتفوق فيها.

كما شدد على دور المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في تشجيع الإبداع والابتكار وتشجيع هذه المواهب والمبادرات الإبداعية التي تؤدي دوراً أساسياً في تنمية وعي الشباب مشيراً إلى أن دور الجامعة يأتي في هذا الإطار لما له من تأثير في ازدهار وتنمية وتوسيع مدارك وآفاق الفرد والمجتمع.

وتعقيباً على هذا البيان، صرح المهندس محمد عبود نائب رئيس جمعية IEEE TEMS للعضوية والتسويق قائلاً: «يؤكد هذا التنوع في الأفكار والمشروعات المتأهلة في تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمشاركة في نهائيات تحدي العرب المقررة إقامته في مدينة دبي في أكتوبر الجاري، قيمة الوعي والإدراك الكامل التي نجحنا كوننا منظومة معنية بدعم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في تعزيزها على مدار السنوات الماضية بين مختلف فئات ومسارات المشاركين، إضافة إلى الأهمية البالغة التي تمثلها هذه الأفكار في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف دول المنطقة العربية».

ويتضمن التحدي 3 مسارات رئيسة وهي مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات وقد تأهل في هذا المسار كل من مشروع Fake me if you can ومشروع Automated Diagnosis Using Deep Learning and Remote Treatment Monitoring for Knee Injury، أما المسار الثاني فهو مشروعات طلاب المدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وقد فاز كل من مشروع Medical Pro ومشروع 3d printed items from recycled materials ومشروع Contagion Preventer، وفي مسار الشركات الناشئة، جاء مشروع Koralyze AI.

يذكر أن مجمل عدد المتقدمين في تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لسنة 2023، بلغ 165 مشروعاً عن مسار مشروعات طلاب المدارس و40 مشروعاً من مسار مشروعات التخرج، و25 مشروعاً من مسار الشركات الناشئة.

