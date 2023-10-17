«الاتحادية للضرائب» تستعرض مستجدات منصة «إمارات تاكس» المتكاملة للخدمات في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، تنظم الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل توعوية لزوار المعرض والمعنيين حول منصة «إمارات تاكس».

والتي أطلقتها الهيئة أواخر العام الماضي بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالنظام الضريبي، وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، بشكل يسهم في تحقيق أهداف خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانتها كهيئة رقمية رائدة في القطاع الضريبي.

وتُقام الورشة في منصة هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية على المسرح الرئيسي في قاعة الشيخ سعيد رقم 18 بالمعرض الساعة 10 صباحاً الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، حيث تُعرف بمنصة «إمارات تاكس» والتطبيق الخاص بها، كما تُقدم معلومات تفصيلية حول آلية استخدام «إمارات تاكس»، إلى جانب عرض مقاطع فيديو توضيحية، والإجابة عن كل الأسئلة الشائعة حول المنصة، فضلاً عن الجدول الزمني المتعلق بالمنصة.

من جهة أخرى تُقدم الهيئة ضمن مشاركتها في المعرض ورشة عمل توعوية حول ضريبة الشركات في تاريخ 19 أكتوبر، حيث تتاح الفرصة لزوار المعرض من مختلف الفئات للتعرف على ضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة.

والإجراءات التي تساعد على الامتثال الذاتي، وآلية التسجيل، إلى جانب تحديثات منصة «إمارات تاكس» التي تدعم إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات وتقدم خدمات استباقية لدافعي الضرائب ومجتمع الأعمال في الدولة، حيث توفر المنصة حلولاً مبتكرة للتحسين المستدام لتجارب المتعاملين للوصول السلس من أي مكان وفي أي وقت إلى جميع خدمات الهيئة سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المسجلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

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